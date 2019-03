Fliegerbombe in Tirol gefunden, mehrere Häuser evakuiert

Im Umkreis von 100 Metern

Wörgl – In Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am Mittwochnachmittag bei Grabungsarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Da sich die Fundstelle in "recht dicht" besiedeltem Gebiet befand, mussten mehrere Häuser im Umkreis von 100 Metern evakuiert werden, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Wie viele Häuser betroffen waren, war zunächst unklar.

Der Entminungsdienst war am Nachmittag bereits informiert und auf dem Weg. Wie lange die Arbeiten andauern und wie lange die Evakuierung aufrechterhalten bleiben muss, stand vorerst noch nicht fest. Die Bombe war gegen 16.00 Uhr in der Ladestraße auf Höhe des Angather Wegs gefunden worden. (APA, 27.3.2019)