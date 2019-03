US-Senat knöpft sich US-Luftfahrtaufsicht nach Boeing-Abstürzen vor

Die US-Luftfahrtaufsicht will ihre Aufsichtspraxis weiterentwickeln

Detroit/New York – Nach dem weltweiten Bann des Unglücksmodells Boeing 737 MAX will die US-Luftfahrtaufsicht FAA ihre Arbeitsweise ändern. Die Behörde müsse nach den beiden Flugzeugabstürzen in Äthiopien und Indonesien ihre Aufsichtspraxis weiterentwickeln, schrieb der kommissarische FAA-Chef Dan Elwell in seiner Erklärung, die er bei einer Anhörung im US-Senat am Mittwoch abgeben wollte und die Reuters vorlag. Die Federal Aviation Authority (FAA) sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, sie habe bei der Genehmigung des neuen Boeing-Modells nicht sorgfältig gearbeitet. Bei der Anhörung in Washington (20.00 Uhr MEZ) wollen die Politiker von Elwell erfahren, wie der Genehmigungsprozess, bei dem der Flugzeughersteller Boeing selbst einen großen Teil der Arbeit leistet, verändert wird.

Die AUA-Mutter Lufthansa will im kommenden Jahr indes über die Anschaffung neuer Kurzstreckenflugzeuge entscheiden und zieht dafür auch das nach zwei Abstürzen gesperrte Boeing-Modell 737 MAX in Betracht. "Wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei einem Pressegespräch in New York am Dienstag (Ortszeit).

Der US-Flugzeughersteller werde das derzeitige Problem in den Griff bekommen. Im kommenden Jahr wolle die Lufthansa über den Kauf einer dreistelligen Anzahl von Kurzstreckenfliegern entscheiden. Zur Auswahl stehen neben der 737 MAX der Airbus A320neo, der A220 (ehemals Bombardier C-Series) und ein Embraer-Modell. Die neuen Flugzeuge sollen als Ersatz für dann ausgemusterte A319 und Bombardier CRJ dienen. (Reuters, 27.3.2019)