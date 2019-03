TV-Tipps für Donnerstag: Aussteiger auf La Gomera und Auf die Größe kommt es

Außerdem: Rätselhafte Welt der Quanten, Streitfall Abtreibung – Mord oder Menschenrecht?, Inside Brüssel oder Jugend demonstriert – Politik ignoriert?

18.30 MAGAZIN

Konkret: Reiseveranstalter bankrott – was jetzt? Eine Familie aus Zeltweg und ihre Freunde wollten nach Marokko und St. Petersburg reisen. Mittlerweile ist aber der Reiseveranstalter in die Insolvenz geschlittert. Finden die Reisen trotzdem statt, oder sind die Anzahlungen verloren? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der Traum vom Paradies – Aussteiger auf La Gomera Eine Gruppe von Aussteigern lebt in einer abgelegenen Bucht auf der kanarischen Insel La Gomera. Sie bewohnen Höhlen direkt am Meer – ohne Strom und Wasser, ohne materielle Besitztümer. Fernab der Zivilisation haben sie sich eine eigene Welt aufgebaut. Bis 20.15, Arte

foto: silvia kaiser

20.15 REPORT

Dok eins: Riesig – Auf die Größe kommt es an Was würde passieren, wenn man die Dimensionen unserer Erde, ihrer Bewohner oder des Sonnensystems verändern würde? Dieses Gedankenexperiment ist das Thema dieses Zweiteilers. Folge eins spielt durch, welche Konsequenzen es hätte, wenn alles größer wäre. Der zweite Teil, Winzig, ist dann nächsten Donnerstag in ORF 1 zu sehen. Bis 21.00, ORF 1

20.15 PHYSIK

Rätselhafte Welt der Quanten Ohne die Erkenntnisse der Quantenphysik würde vieles in unserem modernen Leben nicht funktionieren. Es gäbe etwa keine Lasertechnologie oder optische Speichermedien wie CDs und DVDs. Der Film von Julia Zipfel zeigt die Bedeutung der Quantenphysik für Datensicherheit und Rechengeschwindigkeit, Kryptografie und Quantencomputer. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Quanten – Hype oder Nutzen? Gert Scobel geht der Frage nach, ob es sich bei all den Quantenexperimenten um einen Hype handelt oder ob unsere Technologiegesellschaft einen echten Nutzen hat oder haben wird. Mit der Quantenphysikerin Beatrix Hiesmayr, dem Physiker und Philosophen Meinard Kuhlmann und dem Physiker Frank Wilhelm-Mauch, Koordinator des Projekts Open Super Q. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Staatsverweigerer – Die Justiz schlägt zurück Seit vier Jahren dokumentiert die ORF-Reporterin Nora Zoglauer die Aktivitäten der Staatsverweigerer-Szene. Im Jänner wurde Monika U., selbsternannte Präsidentin des "Staatenbundes Österreich" – nicht rechtskräftig – zu 14 Jahren Haft verurteilt. Zoglauer will herausfinden, was aus Reichsbürgern, Staatsverweigerern, Souveränen und sogenannten Freemen geworden ist. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Über Brexit, Innenminister Kickl und Rechnungshof diskutieren bei Ingrid Thurnher Eva Linsinger (Profil), Florian Klenk (Falter), Christian Nusser (Heute), Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten). Bis 21.55, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Brexit – Szenen einer Scheidung Die Doku behandelt neben den historischen Hintergründen des Brexits die persönliche Sichtweise der Betroffenen. Thomas Johnson spricht mit Akteuren, die in der Beziehung zwischen London und Brüssel entscheidende Rollen gespielt haben, darunter Tony Blair, François Hollande, Michel Barnier, Nigel Farage. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Streitfall Abtreibung – Mord oder Menschenrecht? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Peter Husslein (AKH Wien), Petra Plonner (Initiatorin der Petition "Fairändern"), die feministische Aktivistin Lena Jäger und der katholische Publizist Martin Lohmann. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Jugend demonstriert – Politik ignoriert? Es diskutieren Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Blogger Felix von der Laden, der Journalist Stefan Aust, Carla Reemtsma (Fridays for Future) und Eckart von Hirschhausen (Scientists for Future). Bis 0.30, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Zu wenige Pflegekräfte: Was gegen den Personalnotstand zu tun ist. / 5G-Netz: neue Mobilfunkgeneration. / Wirtschaftsfaktor Museum: was Kulturinvestitionen bringen.

Bis 23.00, ORF 2

22.50 MAGAZIN

Inside Brüssel Der britische EU-Austritt beschäftigt Europa seit drei Jahren. Währenddessen baut China seine Macht aus, der Klimawandel schreitet voran. Bleibt im Brexit-Getümmel Wichtigeres auf der Strecke? Peter Fritz spricht mit Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei), Rebecca Harms (Die Grünen, Deutschland), Jens Geier (SPD) und Nadja Hirsch (FDP). Bis 23.40, ORF 3

23.00 TALK

Stöckl mit diesen Gästen: der Schönheitschirurg Artur Worseg, die Moderatorin Eva Pölzl, die Schauspielerin Fanny Altenburger und der Psychotherapeut Uwe Böschemeyer. Bis 0.05, ORF 2