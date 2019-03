Wien Energie sponsert neben Rapid nun auch ein E-Sports-Team

Plan-B bekommt mit Wien Energie einen prominenten Hauptpartner

Das österreichische E-Sports-Team Plan-B bekommt mit Wien Energie einen prominenten Hauptpartner. Wie diese Unterstützung aussieht, lässt das Energieunternehmen allerdings offen. Mit der Kooperation will Wien Energie eine "stark wachsende Szene unterstützen, um diese weiter zu professionalisieren". Plan-B weist ein CS:GO-Team für Männer und eines für Frauen auf. Zudem gibt es zwei Super Smash Bros.-Spieler im Kader der Wiener Organisation, die es laut eigenen Angaben seit 1996 geben soll.

Immer mehr Firmen investieren in E-Sports

Immer mehr Unternehmen investieren in E-Sport. Die Hoffnung der Firmen liegt wohl darin, neue Zielgruppen zu erreichen. Mit Mercedes, Intel und Red Bull gibt es bereits namhafte Konzerne, die viel Geld in den Trendsport stecken. Zugleich steigen die Zuschauerzahlen. Das Finale der League of Legends World Championship konnte etwa 200 Millionen Zuseher anziehen. Gleichzeitig lag das Preisgeld bei 6,5 Millionen Dollar.

Die Lage in Österreich

In Österreich kann man von derartigen Zuschauerzahlen und Preisgeldern nur träumen. A1 hat im vergangenen Jahr immerhin eine eigene E-Sports-Liga ins Leben gerufen, bei der die besten League of Legends-, Project Cars 2- und Clash Royale-Spieler gesucht werden. Für das Gewinnerteam der ersten Saison gab es beim LoL-Wettbewerb ein Preisgeld von 5.000 Euro – bei Project Cars 2 waren es gar 6.000 Euro. Österreichs erfolgreichster E-Sportler ist übrigens der 19-jährige St. Pöltner Maurice "Yukeo" Weihs, der für Team Dignitas Rocket League spielt. (dk, 27.3.2019)