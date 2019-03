"Gut gespielt" mit Claudia Gamon: "Mario Kart" und Uploadfilter

In der ersten Folge unserer neuen Videoserie wurde gemeinsam mit Claudia Gamon gespielt und unter anderem über Digitalisierung, Urheberrechtsreform und die Zukunft der EU gesprochen

Beim Spielen kommen die Leute zusammen. Bei "Gut gespielt", einer neuen Videoserie des GameStandards, wird gemeinsam mit Menschen der Öffentlichkeit aus verschiedenen Bereichen diskutiert und gespielt. Den Auftakt der Serie machte Claudia Gamon, Spitzenkandidatin der Neos bei den anstehenden Europaparlamentswahlen. Gespielt wurde Worms, Tetris und Mario Kart – mit überraschendem Sieger.

Claudia Gamon erzählte unter anderem, welche Games sie in ihrer Freizeit spielt, wie sie in die Politik kam und was sie zu Themen wie Uploadfilter, Digitalisierung und der Zukunft der Europäischen Union zu sagen hat. Abschließend noch zwei Hinweise: Das Video wurde vor der Abstimmung der EU-Urheberrechtsreform aufgezeichnet. Und dieser verdammte Controller war tatsächlich kaputt. Viel Vergnügen beim Zusehen! (Daniel Koller, 31.3.2019)