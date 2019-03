Flash: Fünfter E-Scooter-Anbieter in Wien gestartet

Flotte von 450 Scootern – User sollen für richtiges Abstellen belohnt werden

Nach Bird, Lime, Tier und Wind ist nun der fünfte Anbieter von freistehenden E-Scootern zum Ausleihen in Wien an den Start gegangen. Nach einem einmonatigen Testbetrieb sind nun auch die Roller der deutschen Firma Flash im Einsatz.

Seit Montag sind die ersten Scooter auf der Straße. Die Flotte soll bis Ende der Woche auf 450 Stück anwachsen. Die App für Wien, sie heißt "Flash Scooters – Vienna", soll in den kommenden Wochen noch weitere Optimierungen bekommen. Gefahren werden kann in einem Gebiet, das die meisten Stadtteile innerhalb des Gürtels umfasst. Die App listet zudem auch Zonen auf, in denen der Scooter nur mit gedrosselter Geschwindigkeit (18 statt 25 km/h) fährt.

Preismodell doch nicht "überraschend"

Die angekündigte "Überraschung" beim Preismodell ist allerdings ausgeblieben. Wie auch die anderen vier Konkurrenten verlangt man einen Euro Grundpreis sowie 15 Cent je Fahrminute. Allerdings will man Kunden künftig Anreize dafür bieten, wenn sie die Roller korrekt parken. Wie diese aussehen werden, ist aber noch offen.

Schon im April soll mit dem oberösterreichischen Betreiber Arolla ein sechst Anbieter hinzukommen, der günstigere Preise verspricht. In Linz befindet man sich bereits im Testbetrieb. Zudem hat sich auch Tier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt vorgewagt. (gpi, 27.03.2019)