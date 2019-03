Speedrunner bezwingt "Sekiro: Shadows Die Twice" in weniger als eineinhalb Stunden

Durchschnittliche Spieler benötigen etwa so viel Zeit für Tutorial

Zwischen 25 und 70 Stunden müssen Spieler einrechnen, um Sekiro: Shadows Die Twice zu bezwingen. Das ultraschwere Game setzt voraus, dass man sich mit den unterschiedlichen Mechaniken und Finessen jeder Gegner auseinandersetzt. Einfach auf Bosse eindreschen dürfte nicht von Erfolg gekrönt sein. Ein Speedrunner hat es nun geschafft, das Spiel in einer Stunde und 25 Minuten durchzuspielen.

Herumgetrickst für Rekord

Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass durchschnittliche Spieler allein 1,5 Stunden benötigen, um das Tutorial zu bezwingen. Um das Game derart schnell durchzuspielen, hat "uhTrance" auf mehrere Tricks zurückgegriffen: So verzichtete er gänzlich auf Cutscenes und sprintete bei kleineren Gegnern einfach vorbei. Nur Bosskämpfe ließ er nicht aus.

Kein Unbekannter in der Szene

Perfekt ist der Lauf des Speedrunners übrigens nicht. Teilweise gelangen manche Sprünge nicht und auch beim Verkauf von Items wurde Zeit verplempert. Es könnte also durchaus möglich sein, dass man bald von einem neuen Rekord hört. "uhTrance" ist übrigens kein Unbekannter in der Szene. Er weist bei etlichen Games Rekorde auf – darunter Saw: The Game, Sniper Elite 4 und Resident Evil 5. Bei Dark Souls 3 befindet er sich aktuell an 71. Stelle. (red, 27.3.2019)