San Antonio verliert in Charlotte nach Verlängerung

Je sieben Punkte und Rebounds von Jakob Pöltl bei 116:125 – Milwaukee gewann Spitzenspiel gegen Houston

Charlotte (North Carolina)/Toronto – Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage nach Verlängerung bei den Charlotte Hornets gesetzt. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete beim 116:125 im Spectrum Center je sieben Punkte und Rebounds sowie zwei blockierte Würfe in 20;05 Minuten Spielzeit.

Überragender Akteur auf dem Parkett war mit Kemba Walker der Point-Guard der Gastgeber. Er steuerte 38 Punkte, neun Rebounds und elf Assists zum Sieg der "Hornissen" bei. In einem Spiel, in dem 14-mal die Führung gewechselt hatte und es elfmal unentschieden gestanden war, hatte Charlotte in der Overtime (19:10) den deutlich längeren Atem. Die Texaner wurden von DeMar DeRozan (30) und LaMarcus Aldridge (20, zudem 15 Rebounds) angeführt.

Die Spurs liegen mit einer 43:32-Bilanz auf Platz acht der Western Conference und haben noch sieben Partien im NBA-Grunddurchgang zu absolvieren. Nächster Gegner sind am Donnerstag in San Antonio die Cleveland Cavaliers.

Im Spitzenspiel des Tages gewann NBA-Leader Milwaukee Bucks gegen die Houston Rockets mit 108:94. Bei den Gästen musste sich James Harden mit für ihn bescheidenen 23 Punkten begnügen. Der bärtige Guard verwertete im Fiserv Forum nur neun seiner 26 Wurfversuche aus dem Spiel. (APA, 27.3.2019)

Ergebnisse:

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 125:116 n.V.

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 106:116

Miami Heat – Orlando Magic 99:104

Toronto Raptors – Chicago Bulls 112:103

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 108:94

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 111:122

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 120:130

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 121:125

Denver Nuggets – Detroit Pistons 95:92

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 124:106.