Anschläge auf ICE-Züge in Deutschland: Mann in Wien festgenommen

Staatsanwaltschaft: Nur wegen technischen Fehlern kam es nicht zur geplanten Tötung

Wien – Im Zusammenhang mit Anschlägen auf ICE-Bahnstrecken in Deutschland ist am Montag in Wien ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Der 42-jährige Iraker stehe "im dringenden Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch mit.



Im Oktober hatten mehrere Täter auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und München ein Stahlseil über die Bahngleise gespannt. Die Frontscheibe eines ICE wurde durch das Seil beschädigt, der Zug entgleiste aber nicht, weshalb nur Sachschaden entstand. In einem anderen Fall wurden Betonplatten auf die Gleise gelegt. Nur aufgrund eines technischen Fehlers sei es nicht zur geplanten Tötung von Menschen gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Wien mit. In der Nähe des Tatorts wurden damals Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine IS-Flagge gefunden.

Gemeinsam mit deutschen und europäischen Behörden werden derzeit umfangreiche Ermittlungen geführt, so die Staatsanwaltschaft. Dem Beschuldigten liege unter anderem das Verbrechen der terroristischen Straftat des versuchten Mordes sowie der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last. Der Beschuldigte zeigt sich "tatsachengeständig, bestreitet jedoch einen terroristischen Hintergrund." (APA, red, 27.3.2019)