Huawei: Flaggschiff P30 ohne 5G

Die Zeit ist laut dem chinesischen Hardwarehersteller noch nicht reif – Es gibt zu wenige Netze

Vier Kameras, ein ansprechendes Design, eine lange Akkulaufzeit und "State of the Art"-Hardware – Huawei ist beim P30 Pro alles andere als bescheiden. Bei der Präsentation des neuen Foto-Smartphones am Dienstag in Paris folgte ein Superlativ dem anderen. Zum Erstaunen vieler Journalisten fehlte aber etwas. Der Smartphone-Hersteller hat keine 5G-Version seines neuen Flaggschiff-Handys angekündigt.

Zu früh

Die Zeit ist dafür noch nicht reif, sagte Huawei-Manager Kevin Ho dem STANDARD. Es gibt noch zu wenige Netze mit dem neuen Mobilfunkstandard geben. Bei Huawei geht man aber davon aus, dass ich das im kommenden Jahr ändern werde. In Österreich hat T-Mobile ein 5G-Mini-Netz am Dienstag in Betrieb genommen, das vorerst eher für technische Demonstrationen und für Marketing-Zwecke dient.

Ho erwähnte aber, dass das faltbare Mate X, das vor wenigen Wochen im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt wurde, 5G unterstützt. Wann das Handy auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar. Samsung bringt sein faltbares Galaxy Fold Anfang Mai nach Österreich,

Relationen

Während Huawei in den USA fast überhaupt keine Handys mehr verkauft, nachdem die US-Geheimdienste davor warnten, sieht es in der restlichen Welt anderes aus. Smartphones von Huawei verkaufen sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. In Österreich war das P20-Lite jenes Handy, das sich am besten verkaufte. (sum, 27.3. 2019)