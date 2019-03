Bundesregierung prüft Auflösung der Identitären – rechtlich könnte das schwierig werden

Kurz und Strache kündigen "schonungslose Aufklärung" an, nachdem publik wurde, dass die Identitären eine Spende des Attentäters von Christchurch erhalten haben sollen

Wien – Nach dem Bekanntwerden einer Spende des Neuseeland-Attentäters an die österreichischen Identitären prüft die Bundesregierung nun die Auflösung der Organisation. Das erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Es gebe "keine Toleranz für gefährliche Ideologien, ganz gleich, aus welcher Ecke sie kommen".

apa

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) kündigte eine schonungslose Aufklärung an. In den sozialen Netzwerken wird allerdings darüber diskutiert, wie ernst die Ambitionen des FPÖ-Chefs diesbezüglich sind. Ein drei Jahre altes lobendes Posting in Bezug auf die Identitären, die als rechtsextrem eingestuft werden, habe er schließlich erst jetzt gelöscht. Überhaupt gab es immer wieder Verbindungen zwischen der FPÖ und der Bewegung. Strache betonte dagegen am Mittwoch: "Die freiheitliche Partei hat mit den Identitären nichts zu tun."

Kurz sagte, es sei erwiesen, dass es eine finanzielle Unterstützung und somit Verbindung des neuseeländischen Attentäters mit den Identitären gebe. Eine Auflösung des Vereins sei aber keine Entscheidung der Politik, sondern eine der Behörden. Es werde gemacht, "wenn es die Gesetze hergeben", erklärte der Kanzler. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung habe seine Arbeit schon aufgenommen. Es sei Aufklärung notwendig, ob es hier "Machenschaften im Hintergrund" gegeben habe. An der privaten Adresse von Identitären-Chef Martin Sellner wurde am Montag bereits eine Razzia durchgeführt.

Spende reiche noch nicht

Rechtlich dürfte eine Auflösung der Identitären nicht ganz einfach werden. Sellner hatte im Jahr 2012 den "Verein zur Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität" gegründet, womit die Identitäre Bewegung ins Leben gerufen wurde. Einen Verein kann man grundsätzlich auflösen, erklärt der Verfassungsjurist Heinz Mayer im Gespräch mit dem STANDARD. Eine Geldspende von einem Extremisten reiche dafür allerdings noch nicht aus.

Im Vereinsgesetz ist festgehalten, dass Vereine aufgelöst werden können, wenn gegen Strafgesetze verstoßen werde. Dafür müssten sich die Identitären aber mit einer gewalttätigen Gruppe vernetzt haben oder Ähnliches – jedenfalls mehr, als eine finanzielle Zuwendung zu erhalten haben, sagt Mayer. Prüfen könne man aber etwa auch, ob die Identitären durch ihr Auftreten oder den Kontakt mit Neonazis dem Verbotsgesetz zuwidergehandelt haben, erklärt der Jurist.

Neugründung möglich?

Zu verhindern, dass nach einer Auflösung der Identitären ein neuer Verein gegründet wird, sei allerdings kaum möglich. Es sei lediglich untersagt, dass dieselben Personen einen Verein mit dem gleichen Zweck ins Leben rufen, erklärt Mayer – und es müssten freilich die offiziellen Statuten einwandfrei sein.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Regierung prominent die Prüfung einer Vereinsauflösung bekanntgibt. Im anderen Fall ging es im letzten Jahr um die Burschenschaft "Germania" und den Skandal um rassistische und NS-verherrlichende Liedertexte. Das Auflösungsverfahren wurde aber schließlich eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen zuvor wegen Verjährung beendet.

Sicherheitsrat tagt

Der von SPÖ und Jetzt nach dem rassistischen Terroranschlag in Neuseeland einberufene Nationale Sicherheitsrat wird nun am kommenden Montag stattfinden. Die Oppositionsparteien wollten in dem Gremium allfällige Verbindungen des Attentäters zu österreichischen Rechtsextremen hinterfragen. Mit der Razzia bei Identitären-Obmann Sellner hat diese Diskussion neue Nahrung erhalten.

Das Bundeskanzleramt hat die Parteien nun für Montagabend zur Sitzung des Sicherheitsrates eingeladen. Das Gremium tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit – auch die besprochenen Inhalte sind vertraulich. Bereits zuvor – nämlich am morgigen Donnerstag – wird Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im Nationalrat eine Erklärung zur Causa abgeben. (Katharina Mittelstaedt, APA, 27.3.2019)