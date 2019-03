Bankmanager: Apple-Kreditkarte könnte außerhalb der USA kommen

oldman-Sachs-Bankmanager: "Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall über internationale Möglichkeiten nachdenken"

Die Kreditkarte von Apple, die im Sommer zunächst nur in den USA verfügbar sein wird, könnte danach auch in anderen Ländern eingeführt werden. "Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall über internationale Möglichkeiten nachdenken", sagte der Chef des Auslandsgeschäfts der herausgebenden Bank Goldman Sachs, Richard Gnodde, dem US-Sender CNBC am Dienstag.

Beobachter uneins

Die Kreditkarte gehört zu den am Montag vorgestellten Plänen von Apple mit Abo-Angeboten und anderen Diensten neues Geschäft über den Verkauf von Geräten hinaus zu erschließen. Der Clou: Es soll sie nicht nur virtuell im iPhone geben, sondern auch als echte Karte aus Titan statt Plastik. Die Kunden locken will Apple unter anderem mit einer Rückzahlung von zwei Prozent auf alle Einkäufe – und drei Prozent bei Produkten des Konzerns.

Branchenbeobachter waren uneins darüber, wie bedeutend die Kreditkarte für das Apple-Geschäft werden kann. Analysten von Goldman Sachs erwarten zunächst nur einen geringen finanziellen Beitrag zum Apple-Gewinn. Carolina Milanesi von der Analysefirma Creative Strategies argumentierte hingegen, der wahre Vorteil des Angebots für Apple dürfte eine stärkere Kundenbindung werden.

Der iPhone-Konzern stellte am Montag auch einen Video-Streamingdienst mit eigenen Serien und Filmen sowie Abo-Angebote für Spiele und Medieninhalte vor. (APA, 26.03.2019)