Heinrich Harrer, Dalai Lama, Himalaya – TV-Tipps für Mittwoch, 27.3.2019

The Place Beyond the Pines, Paula, Terra Mater, Liebe, Pro & Contra zur EU-Wahl – mit Radio-Tipps

9.05 NATIONALRATSSITZUNG

Politik live Themen im Parlament: Mindestsicherung, Rauchverbot, Zulassung von Cannabis für medizinische Zwecke und Deutschförderklassen. Bis 17.00, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Traumberuf Fußballprofi Über den knallharten Alltag eines angehenden Profis. Der 17-jährige Jordi Bongard hat es bereits in die U19 des deutschen Fußball-Erstligisten Borussia Mönchengladbach geschafft. Er trainiert bis zu achtmal pro Woche. Bis 20.15, Arte

20.15 VATER-SOHN-BEZIEHUNG

The Place Beyond the Pines (USA 2012, Derek Cianfrance) Frauenheld und Motorrad-Stuntman Luke (Ryan Gosling) zieht mit einem Jahrmarkt durch das Land. Zufällig trifft er Romina (Eva Mendes), einen seiner One-Night-Stands, wieder und findet heraus, dass er Vater geworden ist. Um Romina und seinen Sohn zu unterstützen, beginnt er Banken zu überfallen. Ein Generationendrama um Schuld und Sühne. Bis 23.05, Tele 5

20.15 GEMÄLDE

Paula (D 2016, Christian Schwochow) Die Geschichte einer der wichtigsten deutschen Malerinnen des frühen Expressionismus, Paula Modersohn-Beckers, gespielt von Carla Juri. "Für die Kunst interessiert sich Christian Schwochows Film aber nur am Rande", schrieb DER STANDARD zum Kinostart 2016. Der Regisseur hat sich einen Namen gemacht: Mit Bad Banks inszenierte er ein deutsches Bankendrama in Serie. Ein Engagement bei der nächsten Staffel von The Crown ist fix. Bis 22.10, Arte

moviepilot trailer

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Riesig groß & winzig klein Giraffen, Strauße, Riesenkängurus, Wale oder Kolibris, Korallenpolypen, Zwergelefanten. Kurz gesagt: Es gibt solche und solche.

Bis 21.15, Servus TV

21.05 DOKUMENTATION

Land der Berge: Heinrich Harrer, Himalaya und die verbotene Stadt Nur drei Berge kommen in dieser atypischen Ausgabe des Gebirgsmagazins ins Bild: der Mount Everest, der Rote Berg in Lhasa und ein namenloser Sechstausender an der Grenze zwischen Tibet und Nepal. Diese 277. Folge von Land der Berge verfolgt die Verbindungen Österreichs und Tibets. Zum 60. Jahrestag des tibetischen Aufstands gegen die chinesischen Aggressoren im März 1959 sind Interviews mit dem Dalai Lama, Heinrich Harrer, Richard Gere, Hubert von Goisern und Reinhold Messner zu sehen. Bis 21.55, ORF 3

foto: orf

22.15 POLITIKMAGAZIN

Factum: Auf dem Holzweg – Wie Öfen unsere Luft verschmutzen Einst als saubere Energie angeheizt, ist das Heizen mit Holz mittlerweile zum Pro blem für die Umwelt geworden. Au ßerdem geht es bei Gundula Geiginger um Massenhaltung contra Kleinbetrieb und das Faktum der Woche: Verdienen Männer wirklich so viel mehr als Frauen? Bis 23.05, Servus TV

22.25 ALTER

Liebe (Amour, F/D/Ö 2012, Michael Haneke) Anne (Emanuelle Riva) und Georges (Jean-Louis Trintignant), beide über 80, sind seit Jahrzehnten glücklich verheiratet. Dann erleidet Anne einen Schlaganfall, Georges pflegt sie, ist überfordert. Hanekes präzise Studie über Liebe und Krankheit im Alter gewann 2013 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Bis 0.25, 3sat

22.30 TALK

Pro und Contra: TV-Duell zur Wahl An dreas Schieder (SPÖ) und Werner Kogler (Die Grünen) starten mit dem ersten von drei TV-Duellen zur EU-Wahl. Corinna Milborn moderiert.

Bis 23.30, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Brexit – Szenen einer Scheidung Der britische Filmemacher Thomas Johnson ist in Frankreich aufgewachsen und stellt bei einem Besuch in seiner alten Heimat fest, dass die Risse, die der Brexit aufgetan hat, selbst Familien und Freundschaften sprengen. Bis 23.40, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Geheime Medikamentenversuche Wie Psychiatriepatienten zu Opfern wurden: Jahrelang wurden an Psychiatriepatienten in Rumänien Medikamententests durchgeführt. Auftraggeber dieser Tests waren Arzneimittelhersteller und europäische Forschungsinstitute, darunter auch ein Institut aus Deutschland. Bis 23.00, ZDF

23.05 PILGER

Dein Weg (The Way, USA/ESP 2010, Emilio Estevez) Tom (Martin Sheen) reist nach Frankreich, um die Asche seines Sohnes (Emilio Estevez) abzuholen. Dieser kam während eines Sturms auf dem Jakobsweg ums Leben. Aus Trauer will er die begonnene Pilgerreise seines Sohnes vollenden. Berührend. Mit Landschaftsaufnahmen, die zum Träumen animieren. Bis 1.10, Servus TV