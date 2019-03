Nordirische DUP bekräftigt Nein zu Mays Brexit-Plan

Nordirische Unionisten bringen Verschiebung um ein Jahr ins Spiel

London – Erneuter Rückschlag für Theresa May: Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) will das von der britischen Premierministerin ausgehandelte Brexit-Abkommen weiterhin blockieren. Das schrieb Parteisprecher Sammy Wilson am Dienstag in einem Beitrag für die Tageszeitung "Daily Telegraph". Mays Minderheitsregierung wird von der DUP toleriert.

Langfristige Verschiebung

Wilson schrieb, seine Partei werde nicht für einen Austrittsvertrag "ohne Ergänzungen oder Änderungen" stimmen. Er ergänzte, einige Abgeordnete, die er sehr bewundere, seien inzwischen der Meinung, dass der vorliegende Vertrag besser sei als gar kein Brexit. Er hingegen wolle eher eine langfristige Verschiebung in Kauf nehmen, als Mays Plan zu unterstützen. Konkret schrieb Wilson von einer Fristverlängerung um ein Jahr.

Am Dienstagvormittag hatte es Signale von Brexit-Hardlinern innerhalb der konservativen Partei gegeben, sie könnten Mays Plan unterstützen, ehe es gar nicht zum Brexit komme. (APA, 26.3.2019)