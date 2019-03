"Kurier" storniert "Addendum"-Beilage

Dritte Ausgabe der "Addendum"-Zeitung wird stattdessen einem Teil der Auflage von "Presse" und "Kleine Zeitung" beigelegt

Wien – Mit einer Hintergrundgeschichte über den "Kurier"-Miteigentümer René Benko und einem Schwerpunkt zum Thema Missbrauch in der Kirche erscheint am Donnerstag die dritte Ausgabe der "Addendum"-Zeitung. Als Vertriebspartner sollte laut "Addendum"-Geschäftsführer Niko Alm die Niederösterreichausgabe des "Kurier" fungieren. Dazu kommt es nun nicht. In einer E-Mail habe die "Kurier"-Anzeigenabteilung um einen Stopp der Anlieferung der Beilage gebeten, so Alm am Dienstag.

Begründung für diesen Schritt habe er keine erhalten. Allerdings spekuliert Alm im "Addendum"-Newsletter darüber, welche der Inhalte der neuen Ausgabe der Chefredaktion nicht gefallen könnten. Ein Ansichts-PDF sei am Montag auf Wunsch der "Kurier"-Chefredaktion übermittelt worden, am späten Nachmittag sei die Absage seitens der Anzeigenabteilung eingetroffen. Der STANDARD ersuchte den "Kurier" um Stellungnahme. Ersatz für den "Kurier" wurde laut Alm bereits gefunden: Die neue "Addendum"-Ausgabe liegt nun ein einem Teil der Auflage von "Presse" und "Kleiner Zeitung" bei. (red, 26.3.2019)