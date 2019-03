U17-Team schafft EM-Qualifikation

Trotz Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien

Wien – Österreichs U17-Fußballnationalmannschaft (Jahrgang 2002) hat das Ticket für die Europameisterschaft 2019 in der Tasche. Trotz einer 1:4-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien belegen die ÖFB-Youngsters nach einem 5:1-Sieg gegen Rumänien und einem torlosen Remis gegen die Türkei Platz zwei in der Tabelle der Eliterunde hinter Gruppensieger Italien. Die Endrunde wird von 3. bis 19. Mai in Irland ausgetragen.

"Wir haben im Großen und Ganzen ein gutes Turnier gespielt und unser Ziel, die Endrunde, erreicht", sagte U17-Teamchef Manfred Zsak. "Italien war heute klar besser, obwohl wir vier bis fünf hochkarätige Torchancen hatten. Mit Sebastiano Esposito von Inter Mailand haben sie einen Spieler in ihren Reihen, der bereits in der UEFA Europa League eingesetzt wurde und eine unglaubliche Qualität hat", gab der Teamchef zu Protokoll. Der Ex-ÖFB-Internationale hat zum zweiten Mal in dieser Position eine Qualifikation geschafft. (APA, red, 26.3.2019)

Ergebnis U17-EM-Qualifikation, Gruppe 1:

Österreich – Italien 1:4 (0:1)

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi (TUR)

Tore: Polster (75.); Lamanna (40.), Bonfanti (55.,77.), Brentan (61.)

Österreich spielte mit: Jorganovic; Sostarits, Dogan, Koller, Böckle; Pross (66. Polster), Schriebl (68. Smrcka), Radulovic, Pehlivan (87. Zdichynec), Ballo (68. Nagler), Zimmermann