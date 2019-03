Wirecard sieht Vorwürfe in Singapur großteils entkräftet

Anwaltskanzlei findet keine größeren Verfehlungen – Keine Hinweise auf Korruption oder Karussellgeschäfte – Aktie springt nach oben

Berlin – Der Zahlungsabwickler Wirecard sieht den Vorwurf von Korruption und Bilanzfälschung in Singapur durch eine unabhängige Untersuchung entkräftet. Eine Prüfung durch die Anwaltskanzlei Rajah & Tann habe ergeben, dass lediglich kleinere Bilanzpositionen für 2017 korrigiert werden müssten, teilte Wirecard am Dienstag mit. Die Untersuchung habe weder Karussellgeschäfte noch Korruption festgestellt. Es gebe auch keine Anhaltspunkte für Straftaten in der deutschen Konzernzentrale.

Die im deutschen Leitindex Dax notierte Wirecard-Aktie schoss daraufhin in der Spitze um bis zu 32 Prozent in die Höhe und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit 2002 zu. Die Aktie zählt zu den schwankungsanfälligsten Titeln in den großen deutschen Aktienindizes.

Massiver Verlust nach ersten Berichten

Ende Jänner war durch einen Bericht der "Financial Times" (FT) bekanntgeworden, dass ein Wirecard-Mitarbeiter in Singapur einen örtlichen Manager beschuldigt hatte, Bilanzen zu frisieren. Der Zeitungsbericht ging mit massiven Kursverlusten der Wirecard-Aktie einher. Wirecard-Chef Markus Braun hat die Anschuldigungen als wiederholt unbegründet zurückgewiesen und sich dabei auch auf eine erste interne Untersuchung berufen.

In Deutschland hegen Finanzaufsicht und Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass Marktteilnehmer mit den Vorwürfen den Aktienkurs vorsätzlich manipuliert haben. Wirecard war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Anschuldigungen, die stets im Sande verliefen. In diesem Zusammenhang wurden bereits vor Jahren frühere Funktionäre der Aktionärsvereinigung SdK wegen erwiesener Marktmanipulation verurteilt.

Die Untersuchung durch die Anwaltskanzlei aus Singapur habe keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernabschlüsse festgestellt, teilte Wirecard mit. Unter anderem sei 2017 ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro fälschlicherweise verbucht worden, was im Konzernabschluss für 2018 berichtigt werde. Diese Abweichung werde durch weitere, gegenläufige Korrekturen ausgeglichen.

Ausblick bestätigt

Während es für eine strafrechtliche Verantwortung in der Konzernzentrale keine Hinweise gebe, sei noch offen, ob sich Angestellte in Singapur möglicherweise nach dortigem Recht strafbar gemacht haben. Die Polizei in Singapur hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe Ermittlungen aufgenommen.

Weiter erklärte Wirecard, es seien Vertragsentwürfe vorbereitet und unterschrieben, aber nicht abgeschlossen worden. Diesen Entwürfen hätten möglicherweise keine tatsächlichen Geschäftsvorgänge zu Grunde gelegen. Dies habe sich in keiner größeren Buchung niedergeschlagen.

Wegen der Bilanzkorrekturen kündigte Wirecard an, seine Bilanzpressekonferenz vom 4. April auf den 25. April zu verschieben. Der Vorstand bestätige seine Erwartung, im laufenden Jahr einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 740 Millionen bis 800 Millionen Euro zu erreichen. (Reuters, 26.3.2019)