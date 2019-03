Scala gibt Grünes Licht für Gründung von Konservatorium in Riad

Einrichtung für 600 Buben und Mädchen gedacht – Aufsichtsrat der Scala hatte in der Vorwoche Finanzierungsabkommen über 15 Millionen Euro mit Saudi-Arabien abgelehnt

Mailand/Riad – Der Scala-Aufsichtsrat hat am Dienstag Grünes Licht für die Gründung eines Konservatoriums in Riad (Saudi-Arabien) gegeben. Die Einrichtung mit Lehrern aus der Scala-Akademie soll 600 Buben und Mädchen von sechs bis zehn Jahren offenstehen.

Das Konservatorium soll im kommenden September eingeweiht werden. In den zwei darauffolgenden Jahren werden Lehrer der Akademie arabische Kollegen unterstützen, verlautete es aus der Scala am Dienstag.

Der Aufsichtsrat der Scala hatte vergangene Woche einstimmig Pläne des Intendanten Alexander Pereira zu einem Finanzierungs-Abkommen mit Saudi-Arabien abgelehnt. 15 Millionen Euro aus Saudi-Arabien hätten in den kommenden fünf Jahren insgesamt an das Opernhaus fließen sollen. Dafür hätte der saudi-arabische Kulturminister, Prinzen Badr bin Farhan Al Saud, in den Scala-Aufsichtsrat berufen werden sollen. (APA, 27. 3. 2019)