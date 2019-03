Historischer Kalender – 29. März

1629 – Die katholische Kirche erhält ihren nach dem Augsburger Religionsfrieden säkularisierten Besitz zurück.

1989 – Zwei jugendliche Luftpiraten aus der CSSR entführen ein ungarisches Verkehrsflugzeug von Prag nach Frankfurt, wo sie sich der Polizei stellen.

1999 – Italien errichtet eine Luft- und Seebrücke ("Operation Regenbogen") zur Versorgung der Kosovo-Flüchtlinge in Albanien mit Hilfsgütern.

2004 – In Washington hinterlegen die Regierungschefs von Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen die Ratifikationsurkunden zum NATO-Beitritt ihrer Länder.

2009 – Der französische Komponist und Oscar-Preisträger Maurice Jarre erliegt im Alter von 84 Jahren einem Krebsleiden. Bekannt war er unter anderem für die Filmmusik für "Doktor Schiwago", "Lawrence von Arabien" und "Die Blechtrommel".

2017 – Erstmals beantragt ein Mitgliedsland sein Ausscheiden aus der Europäischen Union: Der britische EU-Botschafter übergibt in Brüssel das Austrittsgesuch seiner Regierung und setzt damit einen zweijährigen Verhandlungsprozess in Gang, an dessen Ende Großbritannien die Union verlassen wird.

Geburtstage:

Hans Elsässer, dt. Astronom (1929-2003)

Gerhard A. Ritter, dt. Historiker (1929-2015)

Lennart Meri, estn. Staatspräsident (1929-2006)

Terence Hill (eig. Mario Girotti), ital. Filmschauspieler (1939-, n.a.A. 1940- )

Christoph Leitl, öst. Wirtschaftskammerpräsident (1949- )

Cornelius Obonya, öst. Schauspieler (1969- )

Todestage:

Karl Weyprecht, öst. Polarforscher (1838-1881)

Maurice Jarre, frz. Komponist (1924-2009)

(APA, 29.3.2019)