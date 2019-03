Red-Bull-Verlag startet Magazin "Servus Unser Wein"

Abonnenten von "Servus in Stadt & Land" bekommen Magazin-Tochter zwei Mal pro Jahr. Erste Ausgabe erscheint am Donnerstag

Wien – Um "Geschichten, die der Wein erzählt" dreht sich eine neue Magazin-Tochter aus dem Red-Bull-Verlag: Die rund 65.000 österreichischen Abonnenten von "Servus in Stadt & Land" bekommen am Donnerstag als Beilage die erste Ausgabe von "Servus Unser Wein". Auf rund 100 Seiten soll sich das Magazin künftig zwei Mal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, Österreich und seiner Weinkultur widmen.

"Servus Unser Wein" wurde in der "Servus"-Redaktion unter der Leitung von Chefredakteur-Stellvertreter Achim Schneyder gemeinsam mit Wein-Publizisten und -Experten aus ganz Österreich entwickelt. Außer als Beilage zur Abo-Auflage von "Servus in Stadt & Land" wird das neue Wein-Magazin über den Weinhandel und ausgewählte Vinotheken vertrieben. Das erste Heft erscheint in einer Gesamtauflage von 80.000 Exemplaren. (red, 26.3.2019)