Cinnamon Rolls: Rezept für Zimtschnecken

Luftige Zimtschnecken, die hier ohne Frosting mit weniger Zimt auskommen

Die Vorfahren der in den USA allgegenwärtigen Cinnamon Rolls sind in Großbritannien, Schweden und Deutschland zu finden. In US-Bäckereien sind die luftigen Zimtschnecken meist großzügig mit Frischkäse-Frosting bestrichen oder mit Zuckerglasur übergossen. Im Rezept hier werden sie nur mit etwas Staubzucker angerichtet. Wer sie gerne mit Frischkäse-Frosting probieren möchte, findet ein Rezept im Artikel zur Oster-Karottentorte.

Die hier verwendete Zimtmenge ist übrigens dem österreichischen Geschmack angepasst. Ich kenne niemanden, der mit Zimt so großzügig umgeht wie US-Amerikaner. Wer es daher gerne authentischer mag, verdoppelt die Zimtmenge.

Zutaten für 15–16 Stück

Teig:

330 ml warme Milch

65 g (ca. 4 leicht gehäufte EL) Zucker

7 g Trockengerm oder ½ Würfel (21 g) frische Germ

75 g zerlassene Butter

1 Ei (M), verquirlt

2 gestr. TL Salz (9 g)

510 g Mehl (W700)



Füllung:

50 g Zucker

65 g sehr weiche Butter

2 leicht gehäufte TL Zimt

Staubzucker zum Bestreuen