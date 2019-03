Diese zehn Erfindungen werden laut Bill Gates die Welt verbessern

cnet

Der fleischlose Burger

Die massenhafte industrialisierte Viehzucht und Fleischproduktion ist eine Katastrophe für die Umwelt. 26 Prozent der bewohnbaren Erdoberfläche werden für die Nutztierhaltung beansprucht. Die Flatulenzen von Kuh und Co verursachen mehr Treibhausgase als alle Autos und Flugzeuge zusammen. Ein Kilogramm Fleischprotein benötigt je nach Produktionsmethode vier- bis 25-mal so viel Wasser, sechs- bis 17-mal mehr Land und sechs- bis 20-mal mehr fossile Brennstoffe als ein Kilogramm Pflanzenprotein. Und der übermäßige Fleischkonsum trägt stark zur Überfettung der Bevölkerung bei. Und dennoch wollen und werden wohl immer mehr Menschen Fleisch essen. Die Lösung könnten pflanzliche Erzeugnisse sein, die sich im Geschmack und ihren Eigenschaften kaum noch von Fleisch unterscheiden. Die Firmen Beyond Meat und Impossible Foods liefern bereits sehr erfolgreich Burgerl-Laibchen an Restaurants und Supermärkte aus, die sich in Blindtests sehr gut mit echten Fleischerzeugnissen schlagen. Der nächste Schritt ist nun, "Pflanzenfleisch" zu erzeugen, dass die Textur von unverarbeitetem Fleisch (wie z. B. Steak) hat. Eine weitere Alternative zur industrialisierten Tierzucht könnte im Labor gezüchtetes Fleisch sein. Erste Erzeugnisse aus diesem Bereich sind allerdings noch enorm kostspielig, und zudem scheint einem Bericht des World Economic Forum zufolge deren Umweltbilanz nicht wesentlich besser zu sein.