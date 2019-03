Bezahldienst soll noch heuer für Erste Bank- und N26-Kunden verfügbar sein

Apple Pay startet in Österreich. Die Erste Bank und N26 kündigten dies mittels Teaser in den sozialen Netzwerken an. "Coming soon. Bezahlen wie nie zuvor mit Apple Pay", wurde über Facebook & Co. verlautbart. Noch heuer soll der Dienst für Kunden der Banken starten, wie DER STANDARD aus Unternehmenskreisen erfahren konnte. In welchem genauen Zeitraum bleibt allerdings noch offen. Die Bezahllösung soll kostenlos sein.

Bislang nur bei Erste Bank

Österreich zählt zu den wenigen restlichen Ländern in Europa, in denen Apple Pay bislang nicht verfügbar war. Kürzlich startete der Dienst in Deutschland. In Österreich haben vorerst Kunden der Erste Bank und N26 Zugriff auf die Bezahllösung. Ob und wann die Konkurrenz nachzieht, bleibt offen. (dk, 26.3.2019)