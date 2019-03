EU-Parlament stimmt für Urheberrecht mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht

Die Möglichkeit zu Änderungsanträgen wurde mit hauchdünner Mehrheit von fünf Stimmen abgelehnt

Das EU-Parlament hat der geplanten Urheberrechtsreform eine Zusage erteilt. Die umstrittenen Artikel zu einem Uploadfilter und einem Leistungsschutzrecht wurden beide angenommen. Die Abgeordneten lehnten die Abstimmung zu jeglichen Abänderungsanträgen mit einer hauchdünnen Mehrheit von fünf Stimmen ab, womit das Gesetz unverändert das Parlament passiert. Der gesamte Gesetzestext passierte das EU-Parlament mit rund 70 Stimmen Vorsprung.

In einem letzten Schritt muss das Gesetz noch im EU-Rat verabschiedet werden, dann gilt es, es in nationales Recht umzusetzen. Dafür haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit. Es ist anzunehmen, dass Gegner der Reform sie zuvor noch vor den Europäischen Gerichtshof bringen werden.

Uploadfilter und Leistungsschutzrecht

Besonders umstrittenen sind die Artikel 11 und 13, die jeweils ein Leistungsschutzrecht und voraussichtlich sogenannte Uploadfilter vorsehen. Ersteres verbietet Plattformen die Verbreitung von Textfragmenten. Kritiker befürchten, dass so die Linkfreiheit im Netz eingeschränkt werden könnte, da diese sogenannten "Snippets" Links erst nützlich machen würden. Artikel 13 sieht hingegen vor, dass Plattformen in Zukunft für Urheberrechtsverletzungen selbst haften und daher noch vor der Veröffentlichung eines Inhalts prüfen müssen, ob ein Verstoß bevorsteht. In einem solchen Fall muss der Upload vorbeugend verhindert werden. Uploadfilter sind zwar nicht namentlich erwähnt, gelten aber als die technisch wahrscheinlichste Lösung.

Sind Uploadfilter laut EU-Recht legal?

Laut dem Juristen Lukas Feiler von Baker McKenzie dürfte ein Uploadfilter gegen europäische Grundrechte verstoßen – im Gespräch mit dem STANDARD verwies er im vergangenen Jahr auf ein Urteil des EuGH aus dem Jahr 2012. Damals hatte das Gericht entschieden, dass soziale Netzwerke keine automatisierten Filter gegen Copyright-Verstöße einführen müssten.

Neben Kritik von Experten trieben die Pläne in den vergangenen Wochen immer wieder Bürger auf die Straße. Am Samstag demonstrierten europaweit hunderttausende überwiegend junge Nutzer gegen die Pläne. Auch in Österreich fanden Demonstrationen statt, in Wien protestierten Tausende gegen die Reform. Der NSA-Whistleblower Edward Snowden wandte sich mit dem Hashtag #NieMehrCDU auf Deutsch an die Nutzer.

Der österreichische Datenschützer Max Schrems verwies darauf, dass der Kampf noch nicht beendet sei, sondern juristisch ausgefochten werde:

Deal zwischen Deutschland und Frankreich?

Am Montag hatte ein Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Deutschland für Aufruhr gesorgt. Demnach hatte die deutsche Regierung eigentlich geplant gehabt, sich in den Verhandlungen zu der Reform im EU-Rat für mehr Ausnahmen für Start-ups einzusetzen. Dennoch wurde von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein für Neugründungen weitaus strengeres Gesetz akzeptiert, da dafür das Zugeständnis von Frankreich gekommen sei, für eine angepasste EU-Gasrichtlinie zu stimmen. Diese begünstigt den Bau von Nord Stream 2, einer Erdgaspipeline zwischen Russland und dem europäischen Markt. Frankreich gilt als einer der größten Befürworter eines strengen Urheberrechts.

Die Version der Richtlinie, die vor dem EU-Parlament gelandet ist, sieht Ausnahmen für Uploadfilter bei sehr kleinen Plattformen vor, nämlich wenn sie jünger als drei Jahre sind, wenn der jeweilige Dienst weniger als fünf Millionen Nutzer pro Monat hat oder wenn der Jahresumsatz weniger als zehn Millionen Euro beträgt. Trifft einer dieser Punkte nicht zu, müssten Uploadfilter implementiert werden. Zudem müssten laut dem Text die Betreiber "größte Bemühungen" anstellen, um Lizenzen einzuholen. Laut Kritikern sind somit nur die wenigsten Plattformen tatsächlich befreit.

Abstimmungsverhalten der Österreicher

Die EU-Abgeordnete Evelyne Regner (SPÖ) sprach von einem "Match der Giganten". Es habe eine "starke Polarisierung und eine ungeheuer lebhafte Debatte" gegeben, sagte sie zum STANDARD. Ihre Partei gab im Vorfeld an, gegen die Regeln stimmen zu wollen. Die ÖVP war hingegen dafür. Deren Delegationsführer Othmar Karas sprach von einem "Kompromiss, der in die Richtung von mehr Fairness" gehe. Die Debatte werde aber "weitergehen müssen, um Schwächen zu schließen", etwa im Herbst bei der E-Commerce-Richtlinie.



Die FPÖ kündigte vor der Abstimmung an, sich enthalten zu wollen. Die Urheberrechtsrichtlinie sei ein "sehr komplexes Thema", man hätte gerne "so wenige Einschränkungen im Internet wie möglich". Es gehe ein "Riss durchs Parlament und die Länder, das ist nichts Gutes"; man brauche eine Lösung, die "70 bis 80 Prozent der Menschen an Bord hält". Die Grünen zeigten sich vehement dagegen; die zur grünen Fraktion gehörende Piratin Julia Reda sprach von einem "schwarzen Tag für das Internet". (Muzayen Al-Youssef, Fabian Schmid, Thomas Mayer, 26.3.2019)