Werbepreis Adgar: A1 warb ausgezeichnet im STANDARD

foto: vöz

In der Kategorie Dienstleistungen gewinnt die Asfinag mit der "Hallo Leben! Ablenkung am Steuer"-Kampagne von Demner, Merlicek & Bergmann. Platz zwei geht an die Wiener MA 48 mit "Hundeklo oder einfacher so?" (Agentur: Unique) vor Wiener Linien mit #zusammenhalten (Wien Nord)