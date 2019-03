Neuseelands Buchläden verbannen nach Anschlag Bücher Jordan Petersons

Der kanadische Psychologe gilt als einer der einflussreichsten Intellektuellen

Christchurch – Nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit 50 Toten hat die größte Buchhandelskette des Landes den kanadischen Bestsellerautor Jordan Peterson aus ihren Regalen verbannt. In den mehr als 50 Filialen von Whitcoulls werden Peterson-Bücher wie der Sachbuch-Bestseller "12 Rules for Life. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt" nicht mehr verkauft.

Das Unternehmen begründet das mit "extrem verstörendem Material, das vor, während und nach den Angriffen in Christchurch" vertrieben worden sei. Weiter heißt es in einer Mitteilung an die Kunden: "Wir glauben, dass es falsch wäre, den Autor derzeit zu unterstützen." Peterson lehrt an der Universität Toronto Psychologie, hat aber auch einen Youtube-Kanal mit annähernd zwei Millionen Abonnenten.

Einflussreichster Intellektueller

Die "New York Times" bezeichnete den 56-Jährigen als aktuell "einflussreichsten Intellektuellen der westlichen Welt". Manche unterstellen ihm aber auch, Wegbereiter rechter Ideologien zu sein. Bei einer Lesereise durch Neuseeland wurde er im Februar mit einem Mann fotografiert, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Ich bin ein stolzer Islamhasser" trug. Das Bild wurde nach den Anschlägen vielfach weiterverbreitet.

Auf der Website des größten neuseeländischen Buchhändlers waren Peterson-Bücher am Dienstag weiterhin erhältlich. Der Vorsitzende von Neuseelands Buchhändlerverband, Lincoln Gould, sagte, die Entscheidung über den Verkauf von Büchern liege bei jeder Buchhandlung selbst.

Bei dem Anschlag in Christchurch waren am 15. März 50 Menschen getötet und mehrere Dutzend verletzt worden. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht wegen vielfachen Mordes lebenslange Haft. (APA, 26.3.2019)