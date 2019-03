In Mosambik drohen nach Zyklon Idai nun Seuchen

Helfer warnen vor einer erhöhten Zahl an Fällen von Typhus und Cholera – US-Militär bereitet Hilfseinsatz vor

Wien/Maputo/Beira – Riesige Bäume liegen entwurzelt in den Straßen, Laternen und Strommasten sind eingeknickt wie Kartenhäuser, vielerorts liegen die Reste vom Wind abgedeckter Dächer und Teile zerstörter Häuser. In der Stadt Beira ist die Spur der Verwüstung, die der Zyklon Idai verursacht hat, überall zu sehen.

foto: apa/afp/yasuyoshi chiba

Mosambiks Regierung befürchtet mindestens 1000 Tote. Rund 400.000 Menschen sollen zeitweise obdachlos geworden sein. Inzwischen droht der Ausbruch von Durchfallkrankheiten wie Typhus und Cholera. Das liegt auch daran, dass vielerorts kein sauberes Trinkwasser mehr vorhanden ist, wie Mosambiks Umweltminister Celso Correia erklärte.Idai hatte sich nach dem Eintreffen bei Beira abgeschwächt und war nach Simbabwe weitergezogen. Dort, und auch im Nachbarland Malawi, kam es ebenfalls zu schweren Überschwemmungen. Nach UN-Angaben sind auch in diesen Ländern hunderttausende Menschen betroffen.

Die Regierung in Mosambik ist mit der Bewältigung der humanitären Katastrophe überfordert. Inzwischen kommt täglich mehr Hilfe im Krisengebiet an, doch vielerorts fehlt es weiter am Allernötigsten. Helfer stellen sich auf einen langen Einsatz ein.

foto: reuters/mike hutchings

Die US-Regierung hat eine Beteiligung des Militärs am Kampf gegen die humanitäre Katastrophe angeordnet. Die Streitkräfte würden auf Anfrage der US-Entwicklungsbehörde (USAID) und in Absprache mit Mosambik Hilfe bereitstellen, teilte das US-Oberkommando für Afrika (Africom) in der Nacht auf Montag mit.

Der ORF und mehrere Hilfsorganisationen starteten eine "Nachbar in Not"-Spendenaktion. 1,7 Millionen Menschen seien direkt von der dramatischen Überschwemmung betroffen, Hunderttausende benötigten Hilfe.

grafik: standard

Österreichischen Staatsbürger dürften übrigens nicht unter den Opfern sein. Das teilte das Außenministerium in Wien am Montag mit. In Mosambik sind 25 Auslandsösterreicher gemeldet, so eine Sprecherin. Zudem waren dort aktuell 13 reiseregistrierte Touristen unterwegs. Die Personen seien bereits kontaktiert worden. Mosambik war auch früher schon von schweren Zyklonen getroffen worden, die viele Menschenleben kosteten. Die Wucht des Sturms Idai übertraf jedoch die bisherigen Zyklone. Das Land gehört einem UN-Index zufolge zu den zehn ärmsten Staaten der Welt. (APA, dpa, red, 25.3.2019)