Aufsicht schaut bei Signa-Krediten rund um Benko genauer hin

Pfandrecht für Leiner-Haus in Wien angeblich höher als der Kaufpreis –

Wien – Die atemberaubende Expansion von René Benkos Signa-Gruppe scheint für das eine oder andere Stirnrunzeln zu sorgen. Zumindest die finanzierenden Banken werden von der Aufsicht auf das mit den Immobilienfinanzierungen verbundene Risiko hingewiesen. Betroffen war etwa die russische Sberbank, berichtet die Rechercheplattform Addendum.

Im Februar hat die Europäische Zentralbank demnach eine Verwaltungsstrafe von 630.000 Euro gegen die Europa-Tochter der Sberbank mit Sitz am Wiener Schwarzenbergplatz verhängt. Grund sei die mehrmalige Überschreitung der Obergrenze bei Großkrediten. "Mit dem strengeren Aufsichtsregime der EZB dürfte nun auch die Signa-Gruppe ihre Mühen haben", heißt es in dem Bericht. Immerhin sei der Benko-Konzern einer der wichtigsten Kunden der Sberbank. Im Vorjahr sei ein Kredit in dreistelliger Millionenhöhe fällig gestellt worden. Auch bei Österreichs Raiffeisenbank sitze das Geld für Signa nicht mehr so locker, schreibt das Portal weiter. Die Immobiliengruppe wollte das nicht kommentieren.

Günstiges Leiner-Haus

Details liefert die Plattform auch zum Verkauf des Kika/Leiner-Gebäudes in der Mariahilfer Straße in Wien um 60 Mio. Euro an eine Stiftung Benkos. Am 18. April 2018 ließ die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich auf die Immobilie dann ein Pfandrecht von 95 Mio. Euro eintragen, schreibt Addendum. Das lasse darauf schließen, dass die Immobilie offenbar sehr günstig ihren Besitzer gewechselt habe. Der Verkauf musste wegen der zugespitzten finanziellen Lage der heimischen Möbelkette damals sehr schnell gehen. Die Signa Holding wollte die Immobilientransaktion nicht kommentieren.

Laut Addendum gab es einen weiteren Kaufinteressenten, der angeblich 90 Mio. Euro für die Wiener Kika/Leiner-Filiale zahlen wollte. Es habe kein zweites – verbindliches – Angebot für diese Immobilie über 90 Mio. Euro gegeben, hieß es von Kika/Leiner zur Rechercheplattform.

Kurz half nach

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Justizminister Josef Moser (beide ÖVP) sollen Ende 2017 in die Kika/Leiner-Rettungsaktion eingebunden gewesen sein, schrieb der Trend damals. Der Termindruck vor dem für die Rettungsaktion bilanztechnisch wichtigen Jahreswechsel wäre offenbar sonst nicht bewältigbar gewesen. Trotz Gerichtsweihnachtsferien wurde offenbar mit politischen Nachdruck der Immobilien-Deal im Grundbuch eingetragen. (red, APA; 25.3.2019)