May verschiebt wegen fehlender Stimmen Brexit-Votum im Unterhaus

Die britische Premierministerin hat noch nicht genügend Unterstützung, um den Abgeordneten ihr Abkommen zum dritten Mal vorzulegen

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat noch nicht genügend Unterstützung für ihr mit der EU ausverhandeltes Brexit-Vertragspaket. Das teilte sie am Montag in ihrer Regierungserklärung vor dem Unterhaus mit. Sie will deshalb den Abgeordneten das Abkommen vorerst nicht noch ein drittes Mal zur Abstimmung vorlegen, sondern zunächst weitere Gespräche führen und erst später in dieser Woche ein Votum abhalten.

Sie betonte noch einmal, dass der vorliegende Abkommen nicht erneut verhandelt werden könne. Nach ihren Worten drohe deshalb eine weitere Verlängerung des Austrittprozesses – und damit eine Teilnahme Großbritanniens an den EU-Wahlen oder gar eine mögliche gesamte Absage des Austritts.

Indicative Votes

Bereits zuvor hatte ein Sprecher Mays erklärt, eine dritte Abstimmung soll nur dann stattfinden, wenn es reale Chancen auf Erfolg gibt. Im Parlament formierten sich Kräfte, um die Kontrolle über den Brexit-Fahrplan zu übernehmen. Am Montagabend sollte auf Initiative des Abgeordneten Oliver Letwin darüber abgestimmt werden, am Mittwoch über eine Reihe von Brexit-Szenarien zu votieren. Die Ergebnisse derartiger Abstimmungen ("Indicative Votes") sind zwar nicht bindend – sie eignen sich aber, um den politischen Druck auf May zu erhöhen. May selbst empfahl dagegen zu stimmen.

Die Fragen sind dabei immer wieder die gleichen: Soll es ein weicher oder ein harter Brexit sein? Soll es ein zweites Referendum geben? Oder soll gar der Artikel 50 – also der Austrittsantrag – revidiert werden? Alles ist weiterhin möglich, aber kein gangbarer Weg hat bisher eine Mehrheit. Einzig dass ein No-Deal-Brexit vermieden werden soll – darauf hat sich das Unterhaus festgelegt.

EU plant für No-Deal-Brexit

Doch genau das ist das Szenario, das von der EU mittlerweile als am wahrscheinlichsten angesehen wird. Es gebe die "wachsende Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien die EU ohne Abkommen am 12. April verlassen wird", teilte ein EU-Vertreter am Montag mit. Deshalb habe man ein Paket an Notfallmaßnahmen für diesen Fall beschlossen. Übergangsfristen werde es dann nicht geben, auf einen Schlag würde Großbritannien als Drittland behandelt. 20 neue Grenzkontrollpunkte wurden für Warentransporte aus Großbritannien eingerichtet und tausende Zöllner eingestellt. Trotz aller Vorbereitungen: Vor allem für kleinere Firmen könnte es zu Störungen kommen, so der EU-Sprecher.

Dass es Theresa May bisher nicht geschafft hat, einen Brexit-Deal durchzubringen, bringt ihr von allen Seiten heftige Kritik ein. May habe im Lager der Konservativen keinen Rückhalt mehr, sagte etwa der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen am Montag zu Medien. Spekulationen über mögliche Nachfolger laufen auf Hochtouren. Bisher bringen sich zwar einige Kandidaten vage in Position. Doch das Amt tatsächlich übernehmen und sich mit dem leidigen Brexit-Thema anpatzen – das will bisher keiner. (maa, saw, 25.3.2019)