Neue Musik von Deichkind, Großstadtgeflüster und Roland Kaiser

Verstrahlte gute Laune, Retro-Electro-Hip-Hop und ein perfekt sitzender Krawattenknoten

Deichkind – Richtig gutes Zeug

Nach längerer Pause wieder vorn mit dabei, wenn es um verstrahlte gute Laune geht: Deichkind aus Hamburg. Gemeinsam mit dem deutschen Schauspielsuperstar Lars Eidinger wurde nicht nur ein Video gedreht, das bezüglich chemischer Freizeitvergnügen alle Rekorde schlägt. Das textlich aus Smalltalk-Gebrabbel nächtens an der Bar destillierte Lied Richtig gutes Zeug (Sultan Günther Music) unterläuft auch vom Sound her sämtliche Übereinkünfte bezüglich zivilisatorischer Restwürde. Dieses Leben kann nur psychedelisch ertragen werden: "Richtig gutes Zeug, muss man richtig lange suchen für ..."

deichkindtv

***

Großstadtgeflüster – Neue Freunde

"Ich brauche neue Freunde, die besser auf mich aufpassen. Und mich zu meinem eigenen Schutz nicht mehr aus dem Haus lassen." Auch Großstadtgeflüster aus Berlin setzen bei ihrem neuen Song Neue Freunde (BMG) sowohl auf Retro-Electro-Hip-Hop als auch auf das Gefühl, das einen überkommt, wenn einem nach einer langen Nacht lustige Pilze aus dem Kopf wachsen. Das klingt zwar im Vergleich zu Deichkind etwas trauriger und resignativer, vielleicht aber haben Großstadtgeflüster im Vergleich zu Deichkind einfach auf die weicheren Drogen gesetzt. Richtig gutes Zeug haben aber auch sie genommen.

grossstadtgeflüster official

***

Roland Kaiser – Kurios

Roland Kaiser, der Sir des deutschen Schlagers, kommt in Sachen Intensität zwar nicht ganz an den großen Howard Carpendale heran. Das Lied Kurios von seinem aktuellen Album Alles oder Dich (Sony) steht allerdings, für das Genre erstaunlich, musikalisch in den Fußstapfen von alten Elektropop-Heroen wie New Order und erzählt von Stürmen, die einen Mann in den besten Jahren noch immer umwehen können: "Tob dich an mir aus." Bevor es allerdings zu heavy wird, reißt sich Roland Kaiser zusammen und überprüft den Sitz seines Krawattenknotens. Erstaunlich. Auch die Haltung wird bewertet.

roland kaiser official

(schach, 26.3.2019)