Kritik an Bauprojekt im Nobelskiort Lech

In Lech brodelt es. Bürgermeister Ludwig Muxel wird Intransparenz vorgeworfen. Es geht um ein 30-Millionen-Euro-Projekt

Lech – Sonntagnachmittag in Lech. Herrlicher Sonnenschein, Frühlingsschnee. Trotz bester Pistenverhältnisse ist die Aula der Schule bis auf den letzten Platz gefüllt. Besorgte Bürgerinnen und Bürger treffen einander, um Pläne ihrer Gemeindevertretung zu diskutieren. Denn die Regierenden in der 1.500-Einwohner-Gemeinde Lech planen ein Millionenprojekt, das Gemeindezentrum Postareal.

Hoteliers, Skilehrerinnen, Zimmervermieterinnen, Pensionisten, Hüttenwirte sind einander einig: Wir wollen umfassend informiert werden. Schließlich gehe es um eine Investition, "die noch unsere Enkel zahlen werden". "Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung Projekt Gemeindezentrum Postareal" steht auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretungssitzung, die für Montagabend angesetzt ist. Vorbereitet wurde die Entscheidungsfindung in nichtöffentlichen Sitzungen von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.

Man bleibt unter sich

Die Diskussion in kleinen Zirkeln kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht gut an. Und schon gar nicht die Absicht der Gemeindeoberen, zuerst zu entscheiden und dann zur Bürgerversammlung einzuladen. Die größte Investition, die von der 1.500-Menschen-Gemeinde je gestemmt wurde, sollte offen und transparent diskutiert werden, lautet die Forderung. Die Gruppe "Lech miteinander", Bürgerinnen und Bürger, die sich für partizipative Dorfentwicklung und Dialog einsetzen, hat einen Fragenkatalog zum Projekt erarbeitet und wollte ihn mit Bürgermeister Muxel erörtern. "Leider hatte der Bürgermeister für uns keinen Termin frei", bedauert David Eggler, Hotelier in Zürs.

Hotelier Gerold Schneider, einer der Initiatoren der sonntäglichen Versammlung, sitzt zwar in der Gemeindevertretung, wird aber ebenfalls mit Informationen knapp gehalten. Ihm wurde die ihm laut Gemeindegesetz zustehende Akteneinsicht vor der letzten, nichtöffentlichen, Sitzung verwehrt. Was er in der vertraulichen Sitzung erfahren hat, darf er nicht mitteilen.

Schneiders Kritik ist grundsätzlich. Er hält nichts von Einzelobjekten, plädiert für eine wohldurchdachte Strategie zur Standortentwicklung. Eine Idee, die zahlreiche der anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer teilen. Denn im Nobelskiort machen sich Existenzängste breit. Die Nächtigungszahlen stagnieren, Immobilienpreise gehen durch die Decke. Zuletzt wurden für 800 Quadratmeter Bauerwartungsland 4,2 Millionen Euro bezahlt. Von einem Industriellen, Einheimische können längst nicht mehr mithalten. "In Lech wird nur noch verkauft", sagt ein Diskussionsteilnehmer.

Lech ohne Zukunftsstrategie

Gern würde man wissen, welche Vorteile das neue Gemeindezentrum, das auch einen Veranstaltungssaal beinhalten wird, Bevölkerung und Gästen bringen könnte. Einige Gemeindevertreter und ein Gemeinderat sind anwesend. Sie können nicht mit Detailinformationen aufwarten. "Ihr werdet doch wohl wissen, worüber ihr am Montag abstimmen sollt?", fragt ein Bürger. "Nicht im Detail", bekommt er zur Antwort. "Dieses Dorf hat ein Informationsproblem", bringt eine Gemeindevertreterin die Sache auf den Punkt.

Hans-Peter Martin, früherer Europapolitiker und Neo-Lecher, rät, die Entscheidung zu vertagen. Ob einer am Montag den Antrag stellen wird, ist ungewiss. Von den Anwesenden hat keiner den Mumm, das zu versprechen.

30-Millionen-Ding

Wie viel wird das Lecher Gemeindezentrum kosten? Bei der Versammlung kann keiner genaue Auskunft geben. 30 bis 32 Millionen Euro, sagt Bürgermeister Ludwig Muxel (VP) am nächsten Tag auf Nachfrage des STANDARD. Kann das die Gemeinde stemmen? "Zum Teil, wir werden aber auch Kredite aufnehmen müssen." Muxel, wahrscheinlich die letzte Periode im Amt, will Tempo machen: "Lech darf keinen Stillstand haben."

Den Vorwurf der Intransparenz lässt er nicht gelten. "Wir haben schriftlich und in Bürgerversammlungen informiert." Warum sich seine Gemeindebürger uninformiert fühlen, kann sich der Bürgermeister nicht erklären.

Kritik an Muxels Amtsführung ist nicht neu. 2015, kurz vor der Kommunalwahl, sprangen neun der 15 Gemeindevertreter frustriert ab. Muxels Erkenntnis daraus gegenüber dem STANDARD geäußert: "Künftig wird man mehr mit den Mandataren besprechen." Der Vorsatz hat nicht gehalten. (Jutta Berger, 25.3.2018)