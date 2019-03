Ihr Musikalbum für die Ewigkeit?

Welches ist Ihr absolutes Lieblingsalbum?

In seiner Reihe "Ein Album für die Ewigkeit" redet Fritz Ostermayer auf der Bühne des Literatur- oder Schauspielhauses mit Schriftstellern über deren Lieblingsmusik. David Schalkos Lieblingsalbum ist "Morrison Hotel" von The Doors, andere nennen "The Velvet Underground & Nico" oder "Mule Variations" von Tom Waits. Dieser STANDARD-User hat sich auch schon festgelegt:

Wie ist das bei Ihnen: Wenn Sie für den Rest Ihres Lebens nur ein Album hören könnten, welches wäre das? Und was macht dieses Album so besonders? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Musik? Teilen Sie Ihr Album für die Ewigkeit im Forum! (aan, 26.3.2019)