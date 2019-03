Bundesjugendvertretung wählte Vorsitzteam

Isabella Steger und Jakob Ulbrich neu im vierköpfigen Gremium

Wien – Die Bundesjugendvertretung (BJV) hat ihren Vorstand und das Vorsitzteam neu gewählt. Derai Al Nuaimi (Muslimische Jugend) und Caroline Pavitsits (Sozialistische Jugend) führen ihre Funktion im vierköpfigen Vorsitzteam weiter fort, teilte die Interessensvertretung in einer Aussendung am Montag mit. Neu im Team sind Isabella Steger (Pfadfinder) und Jakob Ulbrich (Katholische Jugend).

In den Vorstand wurden weitere acht Vertreter unterschiedlicher Mitgliedsorganisationen gewählt. In der kommenden zweijährigen Funktionsperiode sollen Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit und Beteiligung junger Menschen weiter vorangetrieben werden, hieß es in der Aussendung. (APA, 25.3.2019)