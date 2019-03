Dopingrazzia: Polizist wegen Videoweitergabe angeklagt

Wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses

Seefeld/Innsbruck – Ein mit der Anti-Doping-Razzia in Seefeld in Tirol betrauter Ermittler, der ein Video weitergegeben haben soll, das bei der Amtshandlung erstellt wurde, ist von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt worden. Das teilte die Behörde am Montag mit.

In dem wenige Sekunden dauernden Video, das von Medien verbreitet wurde, ist der Langläufer Max Hauke beim Eigenblutdoping zu sehen. Er hatte die Blutinfusion noch im Arm und wurde bei dem Einsatz scheinbar auf frischer Tat ertappt. (APA, 25.3.2019)