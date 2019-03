B-Movie-Regisseur Larry Cohen verstorben

Der Macher von "It's alive" wurde 77 Jahre alt

Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Larry Cohen ist am Samstag in Los Angeles verstorben. Er wurde mit B-Movies wie "It`s Alive" (1974) bekannt.

1941 in New York geboren, begann Cohen seine Filmkarriere als Drehbuchautor für verschiedene Fernsehserien. Im Kino nahm er sich später als Drehbuchautor, Regisseur und oft auch Produzent billig produzierter Horrorstreifen an. Als erstes erschien "Bone" 1972.

Im Jahr 2017 setzte ihm die Dokumentation "King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen" ein Denkmal. Cohen wurde 77 Jahre alt. (red, 25.3.2019)