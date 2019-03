Westbahn verkauft Züge an ÖBB und ordert in China

Das private Unternehmen will "mit dem am schnellsten lieferfähigen Qualitätslieferanten ein verbessertes Zugkonzept" umsetzen

Wien – Die vom Bauindustriellen Hans Peter Haselsteiner mitgetragene Westbahn verkauft 17 Triebwagenzüge an die ÖBB. Das haben beide Unternehmen am Montag bestätigt. Zugleich will die Westbahn dem Vernehmen nach bei einem großen chinesischen Bahnhersteller neue Triebwagengarnituren kaufen. Damit sei Feuer am Dach der europäischen Bahnindustrie, schreibt der "Kurier". Denn bisher habe man die Billigkonkurrenz aus China de facto noch vom europäischen Markt fernhalten können.

In China gibt es zwei große Bahnhersteller, die China South Locomotive & Rolling Stock Corporation (CSR) und die staatliche CNR Corporation. Das erste Unternehmen ist Weltmarktführer, das zweitgenannte nach der kanadischen Bombardier, aber noch vor der französischen Alstom die Nummer drei auf dem Weltmarkt der Bahnindustrie.

Ausschreibung

Ausgelöst wurde die Aufregung um die Westbahn von einer Ausschreibung der ÖBB-Personenverkehr AG im TED-Europa-System, die noch bis 4. April läuft. "Der Ausschreibungsgegenstand besteht in einer Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmer. Der Leistungsgegenstand besteht in der Lieferung und Instandhaltung von 17 Stück (gebrauchten) durchgehend doppelstöckigen Elektrotriebzügen, geeignet für den Betrieb auf dem österreichischen Normalspurschienennetz Längen ca. 100 m (4-teilig) und ca. 150 m (6-teilig) Bauartgeschwindigkeit 200 km/h. Details siehe Ausschreibungsunterlagen", heißt es in dieser Ausschreibung, aus der der "Kurier" zitiert.

"Kein Steuergeld"

Da die Westbahn das einzige Bahnunternehmen in Österreich ohne Subventionen mit Steuergeld sei, müssen man "jede Opportunität nutzen, die sich bietet, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens langfristig abzusichern", teilt die Westbahn mit. "Eine Opportunität besteht darin, dass die Westbahn (anders als Staatsbahnen) viel rascher Fahrzeuge bestellen und damit geliefert erhalten kann. Zusammen mit dem neu entstandenen Gebrauchtzugmarkt entsteht dadurch eine Chance. Die Westbahn plant daher, mit dem am schnellsten lieferfähigen Qualitätslieferanten auf dem Weltmarkt ein noch weiter verbessertes Zugkonzept für Doppelstockzüge mit 200 km/h rasch umzusetzen und gleichzeitig damit dem Bahnverkehr die schnelle Bereitstellung von jungen Gebrauchtzügen zu ermöglichen." (red, 25.3.2019)