Billige Flugtickets sind nicht immer billig

Das Fluggastrechte-Portal Fairplane hat fünf Airlines verglichen und warnt vor Kosten, die Passagiere völlig unvorbereitet treffen

Wien/Wiesbaden – Ein vermeintliches Billigangebot kann sich nachträglich als unerwartet teuer herausstellen. Darauf wies am Montag das Fluggastrechte-Portal Fairplane hin. Lauda/Ryanair etwa verlangt für den Check-in am Flughafen 55 Euro. Gegen diese Praxis hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in erster Instanz bereits ein positives Urteil erzielt.

"Mit sogenannten Leistungen à la carte machen Fluglinien in Europa bereits 25 Prozent ihres Umsatzes", sagt Fairplane-Geschäftsführer Andreas Sernetz. Billigfluglinien wie Easyjet, Ryanair, Vueling und Wizz hätten es vorgemacht. Große Carrier wie die Lufthansa-Gruppe, Air France-KLM und British Airways machten es nach. Sie alle verdienten bei Gepäck, Sitzplätzen, Priority Boarding und vielen anderen Leistungen kräftig am Passagier.

Online ist billiger

Bei der ungarischen Billigairline Wizz zahlt man für den Check-in am Flughafen laut dem Test 30 Euro zuzüglich einer Gebühr des jeweiligen Dienstleisters am Flughafen. Wer also keine Möglichkeit hat, online einzuchecken, sollte diesen Umstand bereits bei der Flugbuchung selbst bedenken und einen Tarif wählen, der das kostenlose Einchecken beinhaltet, rät Fairplane. Sollte die Check-in-Seite des Luftfahrtunternehmens nicht funktionieren, seien Screenshots zur Beweissicherung bei der Rückerstattung dieser Kosten hilfreich.

Verwirrende Preisgestaltung bei Gepäck

Besonders die Preisgestaltung bei Gepäck sei mehr als verwirrend. Im Test habe sich herausgestellt, dass die Einzelbuchung eines Gepäckstücks oftmals günstiger ist als ein Tarif, der das Gepäck inkludiert. Am teuersten sei es, das Gepäck erst am Flughafen zu buchen. Die Bestimmungen für Gepäck seien bei jeder Fluglinie unterschiedlich, der Konsument müsse sich erst "einlesen", um vorab einen guten Vergleich ziehen zu können.

Bei Anschlussflügen, die von einer anderen Fluglinie durchgeführt werden, müsse zusätzlich darauf geachtet werden, dass das Reisegepäck den Vorschriften beider benutzter Airlines entspricht – eine weitere Hürde.

Ohne Extra-Sitzplatzbuchung billiger ans Ziel

Jeder Passagier sollte sich auch gut überlegen, ob er für einen Wunschsitzplatz wirklich bis zu 50 Euro pro Strecke ausgeben will oder auch mit der Zuteilung eines beliebigen Sitzplatzes für einen kurzen Flug zufrieden ist. Am teuersten seien Sitze mit mehr Beinfreiheit, aber auch sogenannte Extra-Large-Sitze. Meist würden Sitzplatzkosten bei einer Umbuchung nicht rückerstattet. (Günther Strobl, 25.3.2019)