"Kein Märchen": Caritas startet Social-Media-Kampagne

Gegen Armut und familiäre Gewalt: Agentur Traktor entwickelt Sujets, um Bewusstsein und Spendenbereitschaft zu stützen.

Die Hilfsorganisation Caritas startet eine Kampagne zum Thema Not in Österreich. Eine neue Social-Media-Kampagne macht darauf aufmerksam, dass Not in einem der reichsten und sichersten Länder der Erde immer noch sehr real ist.

Die Sujets hat die Agentur Traktor Wien entworfen. Sie spielen in Look und Wortlaut mit der

Märchenwelt, "um Verdrängungsmechanismen gesellschaftlicher Tabuthemen zu

verdeutlichen", kommuniziert Traktor Wien.