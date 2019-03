May stellte bei Zustimmung zu Brexit-Deal offenbar Rücktritt in Aussicht

Premierministerin wollte damit die Unzufriedenheit in der Partei beenden

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Bericht des Senders ITV zufolge parteiinternen Brexit-Hardlinern ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollten sie doch noch dem Austrittsdeal mit der EU zustimmen.

Das habe May am Sonntag konservativen Abgeordneten wie Ex-Außenminister Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg bei einem Treffen auf ihrem Landsitz Chequers zugesichert, erklärte der ITV-Journalist Robert Peston am Montag unter Berufung auf Insider. May habe aber keine Einzelheiten genannt. Daher bestehe Skepsis, dass sie diesen Schritt tatsächlich vollziehen werde. Noch am Montag sollte zunächst das Kabinett und dann das Parlament zusammenkommen. (red, Reuters, 25.3.2019)