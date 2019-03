Topwertungen für "Sekiro: Shadows Die Twice": Das Spiel des Jahres?

"Höllenschweres" Game mit fast nur Höchstwertungen – 125.000 Nutzer gleichzeitig auf Steam

Sekiro: Shadows Die Twice ist ein riesiger Erfolg. Das Game der Dark Souls-Spieleschmiede From Software ist auf Metacritic das aktuell am besten bewertete Game im Jahr 2019 und weist auf Steam eindrucksvolle Spielerzahlen auf. Zu Spitzenzeiten spielten mehr als 125.000 Nutzer das Action-Adventure gleichzeitig.

playstation

Mehr Spieler als "GTA 5" und "R:SS"

Für ein Game, das erst seit drei Tagen verfügbar ist, beachtliche Zahlen. Nur Dota 2, PUBG und CS:GO können aktuell mehr Nutzer anziehen. Sekiro konnte aber zumindest Rainbow: Six Siege und GTA 5 hinter sich lassen. Auf Steam ist das Game sehr positiv bewertet. 83 Prozent der rund 7.000 Rezensenten gaben dem Spiel eine gute Bewertung.

"Zufriedenstellender Wahnsinn"

Allerdings richtet sich das Game nicht an jedermann. Wie bei From Software üblich, ist Sekiro: Shadows Die Twice nämlich "höllisch schwer", wie Spieler auf Steam urteilen. Bei dem neuesten Action-Adventure soll das japanische Unternehmen den Schwierigkeitsgrad gegenüber früheren Ablegern der Souls-Reihe noch erhöht haben. Ein User schreibt auf Steam von "zufriedenstellendem Wahnsinn".

91 von 100 Punkten auf Metacritic

Sekiro: Shadows Die Twice hält auf Metacritic aktuell bei 91 von 100 Punkten. Bei dem Action-Adventure schlüpft man in die Rolle eines Ninjas, der einen Rachefeldzug angetreten hat. Das Spiel orientiert sich an einer historischen Epoche, spielt aber gänzlich in einer fiktiven Welt. Konkret verschlägt es Spieler in die japanische Sengoku-Periode. Der STANDARD-Test zu dem Game für PC, Xbox One und PS4 erscheint in Bälde. (red, 25.3.2019)