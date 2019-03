Uber will Careem um fast drei Milliarden Euro übernehmen

Dem US-Fahrdienstvermittler ist der Nahostkonkurrent umgerechnet 2,74 Milliarden Euro wert. Der Kauf soll am Dienstag offiziell werden

San Francisco – Der US-Fahrdienstvermittler Uber will seinen Konkurrenten in Nahost, Careem, aufkaufen. Uber wolle dafür 3,1 Milliarden Dollar (2,74 Milliarden Euro) zahlen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Der Kauf solle am Dienstag offiziell angekündigt werden. Careem mit Sitz im Emirat Dubai arbeitet nach eigenen Angaben mit einer Million Fahrern in 90 Städten zusammen. Rund 30 Millionen Menschen nutzen demnach den Fahrdienst.

Anteilseigner von Careem wie die Beteiligungsgesellschaft des saudischen Prinzen Alwaleed bin Talal und das japanische E-Commerce-Unternehmen Rakuten seien gebeten worden, bis Montagabend den Kaufbedingungen zuzustimmen. Der Kaufpreis solle sich aus 1,4 Milliarden Dollar in bar sowie 1,7 Milliarden Dollar in Wandelanleihen zusammensetzen, schrieb Bloomberg und berief sich dabei auf ein vorliegendes Vertragsdokument. Die Papiere sollen demnach in Uber-Aktien wandelbar sein zu einem Preis, der 55 Dollar je Uber-Aktie entspreche.

Uber plant Börsengang im April

Uber selbst strebt einem Insider zufolge beim geplanten Börsengang eine Notierung an der New York Stock Exchange an. Früheren Informationen zufolge will Uber den Startschuss im April geben. Das Angebot könnte den zuletzt auch in Österreich in die Kritik geratenen Fahrdienst mit bis zu 120 Milliarden Dollar bewerten, hatte es aus Kreisen bereits geheißen. (stro, AFP, 25.3.2019)