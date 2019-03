Erfolg der Armee bei Wahl in Thailand

Der ehemalige Armeechef Prayuth liegt mit seiner Partei an der Spitze. Ein Endergebnis lässt aber auf sich warten

Fünf Jahre nach dem Militärputsch in Thailand hat sich das Militär des südostasiatischen Landes nun allem Anschein nach von den Wählern legitimieren lassen. Die Partei Palang Pracharat, die der Armee nahesteht, liegt vor Auszählung aller Stimmen überraschend an der Spitze – vor der Partei des exilierten früheren Ministerpräsidenten und Millionärs Thaksin, die aber am Ende doch die Mehrheit im Parlament erringen dürfte. General Prayuth Chan-ocha dürfte jedoch weiterhin Premier bleiben. Die Opposition vermutet Wahlbetrug.

Das endgültige Endergebnis wird erst in einigen Wochen erwartet. Im Internet kursieren zahlreiche Kommentare, wonach es bei der Wahl Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Viele thailändische Nutzer äußerten sich verwundert, dass die Beteiligung trotz langer Schlangen in vielen Wahllokalen lediglich bei 65,9 Prozent gelegen sein soll. In einem Video ist zu sehen, wie ein Soldat die Stimmzettel anderer Soldaten kontrolliert, bevor diese in die Urne geworfen werden.

Endergebnis erst im Mai

Die Wahlkommission hatte die Bekanntgabe von genaueren Zahlen am Sonntagabend ohne große Begründung auf Montag verschoben. Ein Endergebnis ist erst für 8. Mai angekündigt.

Der 65-jährige Prayut hatte 2014 als Chef der Armee eine demokratisch gewählte Regierung aus dem Amt geputscht. Seither hat das Militär Verfassung und Wahlrecht zu seinen Gunsten geändert. (red, Reuters, APA, 25.3.2019)