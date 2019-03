Mueller-Bericht: Keine Absprachen Trumps mit Russland

Sonderermittler lässt Trump-Schuldfrage bei Justizbehinderung jedoch offen

Washington – Nach fast zwei Jahren intensiver Ermittlungen hat Sonderermittler Robert Mueller keine Hinweise auf Absprachen des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump mit Russland gefunden. Das geht aus einer Zusammenfassung des Ermittlungsberichts über die russische Einmischung den Präsidentschaftswahlkampf 2016 hervor, die am Sonntag vom Justizministerium veröffentlicht wurde. Der Bericht lässt jedoch die Frage eines kriminellen Vorgehens von Trump in wichtigen Punkten offen.

"Die Ermittlungen konnten nicht beweisen, dass Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam sich mit der russischen Regierung in Zusammenhang mit der Wahlkampfbeeinflussung verabredet oder koordiniert haben", zitiert das Justizministerium aus dem Bericht.

Keine Schlussfolgerung zu Justizbehinderung

Mueller habe zudem – anders als bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen normalerweise üblich – keine Schlussfolgerung gezogen, ob Justizbehinderung begangen wurde. Laut dem Justizministerium legte der Sonderermittler hingegen Argumente dafür und dagegen vor: "Zwar trifft dieser Bericht keine Schlussfolgerung darüber, ob der Präsident ein Verbrechen begangen hat, er entlastet ihn aber auch nicht", schreibt Mueller in seinem Bericht. Mueller habe beschlossen, dem Justizminister die Entscheidung zu überlassen, ob ein Verbrechen begangen worden sei, erklärte Barr in dem Schreiben an dem Kongress.



Mehrere Fälle, so der Bericht von Mueller, wurden an andere Büros für "weitere Maßnahmen" übergeben. Das heißt, es könnte noch durch andere Staatsanwaltschaften zu Anklagen kommen.

Republikaner: "Case closed"

In einer ersten Reaktion erklärte Trumps Anwalt Rudy Giuliani, der Bericht sei "besser als erwartet" ausgefallen. Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach von einer völligen Entlastung Trumps.

Der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, wies dagegen darauf hin, dass Mueller "eindeutig und ausdrücklich den Präsidenten nicht entlastet" habe. Es scheine so, als ob das Justizministerium die Angelegenheit an den Kongress weiterreichen wolle. Nadler verlangte Einsicht alle dem Bericht zugrundeliegenden Beweise. Es gebe "sehr besorgniserregende Unstimmigkeiten". Deswegen werde er Barr auffordern, in "naher Zukunft" vor dem Ausschuss auszusagen.

Kevin McCarthy, Fraktionsvorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus, zeigte sich zufrieden: "Nach dem Ende der Ermittlungen des Sonderermittlers ist es glasklar, es gab keine Kollusion. Fall geschlossen", schrieb er auf Twitter.

Am Freitag übergeben

Mueller hatte seinen mit Spannung erwarteten Bericht am Freitag an das Ministerium übergeben. Er war dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 und möglicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Präsident Donald Trump nachgegangen. Die Ermittlungen haben zu mehr als 30 Anklagen geführt, darunter gegen sechs Menschen aus Trumps Umfeld. (stb, Reuters, 23.3.2019)