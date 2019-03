Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs in Seenot gestoppt

Schlepper bringen das Schiff in den Hafen der Stadt Molde – Bisher rund 460 der 1.373 Passagiere an Land geflogen

Oslo – Die dramatische Evakuierung eines Kreuzfahrtschiffes in Norwegen ist unterbrochen worden. Hubschrauber sollten keine Menschen mehr von Bord der "Viking Sky" an Land fliegen, während Schlepper das Schiff in den Hafen der Stadt Molde bringen, wie der südnorwegische Rettungsdienst am Sonntag mitteilte.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, der Kapitän werde während des Manövers entscheiden, ob die Evakuierung per Helikopter fortgesetzt werden solle. Bisher sind rund 460 der insgesamt 1.373 Passagiere und Besatzungsmitglieder vom Schiff an Land geholt worden.

Der Motorschaden an dem in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiff vor der Westküste Norwegens ist nach Angaben der Einsatzkräfte größtenteils behoben. Drei der vier Motoren der "Viking Sky" funktionierten wieder, sagte ein Sprecher am Sonntag. Damit könne das Schiff wieder mit eigener Kraft fahren. Das Schiff soll demnach nun in einen Hafen geschleppt werden.

Die "Viking Sky" war am Samstagnachmittag mit rund 1.300 Passagieren an Bord bei starkem Wellengang in Seenot geraten. Das Schiff befand sich auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden, als es wegen eines Motorschadens einen Notruf absetzte. Nach Angaben des norwegischen Rundfunksenders NRK war die "Viking Sky" nur 100 Meter davon entfernt, auf Grund zu laufen.

Nach Angaben der Polizei wurden bis Sonntagmorgen 371 der 1.373 Passagiere von Bord in Sicherheit gebracht. Die Rettungsaktion ging nur langsam voran, weil die Passagiere einzeln in einen Hubschrauber hochgezogen werden mussten und nur jeweils rund 15 Personen pro Flug evakuiert werden konnten. 17 der Geretteten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die meisten Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes stammen laut Polizei aus Großbritannien und den USA.



grafik: apa

Der südnorwegische Rettungsdienst hatte am Samstag erklärt, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste. Mehrere Hubschrauber und Schiffe seien auf dem Weg in das Gebiet. Die Hustadvika-Gewässer liegen bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gelten als gefährliches Seegebiet, in dem schon häufiger Schiffsunfälle passiert sind.

Vier Helikopter und Schiffe unterwegs

Vier Helikopter und Schiffe machten sich auf den Weg zur "Viking Sky". Dieser gelang es laut Küstenwache schließlich, einen Motor zum Laufen zu bringen. Das Schiff ankerte zwei Meilen von Land entfernt, so ein Sprecher. Der Einsatz fand bei Windgeschwindigkeiten von 38 Knoten statt, was etwa 70 km/h entspricht.

Zweites Schiff in Seenot

Im selben Küstengebiet ist ein Frachter ebenfalls in Seenot geraten. Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" sei am Samstagabend ebenfalls der Motor ausgefallen, woraufhin es Schlagseite bekommen habe, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit.

Das norwegische Fernsehen berichtete, die Besatzung des Frachters habe sich auf dem Weg zur "Viking Sky" befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zwei Rettungshubschrauber umgeleitet, die auf dem Weg zur "Viking Sky" waren. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes verzögere sich dadurch.

Maximal 930 Passagiere

Die 2017 gebaute "Viking Sky" gehört Viking Ocean Cruises, die wiederum zur Viking Cruises Group gehört, die vom norwegischen Milliardär Torstein Hagen gegründet wurde. Laut der Homepage des Unternehmens beträgt die maximale Zahl an Passagieren 930. Dazu kommt dann noch die Besatzung, über deren exakte Zahl zunächst keine Informationen vorlagen. (red, APA, AFP 24.3.2019)