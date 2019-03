ÖSV-Team landet in Planica auf Rang fünf – Sieg an Polen

Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft schaffen es nicht aufs Podium

Österreichs Skisprung-Mannschaft hat im letzten Teambewerb der Saison am Samstag auf der Skiflug-Schanze in Planica den fünften Rang belegt. Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft fehlten allein auf die viertplatzierten Japaner exakt 40 Zähler. Der Sieg ging erstmals bei einem Team-Skifliegen an Polen vor Deutschland und Slowenien. (APA, 23.3.2019)

Ergebnisse vom Weltcup-Teambewerb im Skifliegen am Samstag in Planica:

1. Polen (Jakub Wolny 237,5/228,5 m, Kamil Stoch 227/221, Dawid Kubacki 229,5/230, Piotr Zyla 226,5/242,5) 1.627,9 Punkte

2. Deutschland (Karl Geiger 230,5/230, Constantin Schmid 217/216,5, Richard Freitag 221/231, Markus Eisenbichler 227/246) 1.619,8

3. Slowenien (Anze Semenic 228,5/218, Peter Prevc 212/223, Domen Prevc 229,5/239, Timi Zajc 224,5/235,5) 1.603,1 –

4. Japan (Yukiya Sato 211/221, Noriaki Kasai 213/210, Junshiro Kobayashi 218/225, Ryoyu Kobayashi 240/237) 1560,8

5. Österreich (Michael Hayböck 218/225, Philipp Aschenwald 215,5/213, Daniel Huber 222,5/226, Stefan Kraft 208/221) 1.520,8

6. Norwegen 1.502,6

7. Schweiz 1.312,1

8. Finnland 1.177,6.

Nicht im Finale:

9. Tschechien 570,2

10. Russland 430,8