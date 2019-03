Ex-FBI-Direktor übergab Bericht an Justizministerium, dieses entscheidet nun über weitere Vorgehensweise

Washington – US-Sonderermittler Robert Mueller hat seine Untersuchungen zur Russland-Affäre abgeschlossen. Am Freitag übergab seinen Untersuchungsbericht ans US-Justizministerium. US-Justizminister William Barr erklärte am Freitag, er sei dabei, den Abschlussbericht zu studieren. Er werde prüfen, welche Teile davon dem Kongress zugänglich gemacht werden könnten, schrieb er in einem Brief an die Abgeordneten. Möglicherweise könne er ihnen am Wochenende etwas zu den Schlussfolgerungen zukommen lassen. Einzelheiten zum Inhalt nannte Barr nicht.

"Hexenjagd"

Der frühere FBI-Direktor Mueller hatte seit 2017 untersucht, ob Trump im Präsidentschaftswahlkampf mit Russland zur Beeinflussung des Urnenganges kooperiert hatte und ob der Präsident sich danach auch der Justizbehinderung schuldig gemacht hatte. Der Republikaner hat beide Vorwürfe strikt zurückgewiesen und von einer "Hexenjagd" gesprochen.



Im Zuge der ausgedehnten Untersuchung gerieten zahlreiche Wegbegleiter von US-Präsident Donald Trump ins Visier der US-Justiz. Sein ehemaliger Wahlkampf-Manager Paul Manafort wurde ebenso wie sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater wartet noch auf die Verkündung seines Strafausmaßes. (red, 22.3.2019)