Grazer führen nach 2:3-Heimniederlage gegen Linzer nur noch 3:2

Wien – Die Vienna Capitals und der KAC haben am Freitag mit Heimvorteil ihre Matchpucks im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) verwertet. Die Wiener besiegten Znojmo ungefährdet mit 5:1, die Klagenfurter setzten sich gegen Titelverteidiger Bozen mit 5:3 durch. Beide "best of seven"-Serien endeten damit 4:1.

Auf seinen Halbfinalgegner muss zumindest der KAC noch warten, denn zwischen den Graz 99ers und den Black Wings Linz steht es nach einem 3:2-Auswärtssieg der Linzer in der Serie nun nur noch 3:2 für Graz. Das vierte Viertelfinale zwischen Fehervar und Salzburg ging am Freitag in die Verlängerung. (APA, 22.3.2019)