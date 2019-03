199,778 km/h: Schmidhofer knackt Österreichs Speed-Rekord

Abfahrtsgesamtweltcupsiegerin bereits in der Qualifikation der Speedski-WM in Vars wesentlich schneller als Conny Seebacher im Jahr 2013

Vars – Vielversprechend verlief die Premiere für Nicole Schmidhofer bei einer Speedski-WM in Vars. Viel fehlte nicht und die Abfahrtsgesamtweltcupsiegerin hätte bereits am Freitag in der Qualifikation die 200 km/h-Schallmauer geknackt. Die 30-jährige Steirerin erreichte im ersten Versuch eine Geschwindigkeit von 188,679 km/h und verbesserte sich im zweiten Heat auf 199,778 km/h. Damit hat sie den bisherigen österreichischen Rekord von Conny Seebacher aus dem Jahr 2013 (179 km/h) bereits deutlich verbessert.

foto: jan farrell media Nicole Schmidhofer, Österreichs neue Speed-Rekordlerin, ist flott unterwegs.

Die angepeilte 200 km/h-Marke will Schmidhofer nun im Finalrennen am Samstag schaffen. Den aktuellen Weltrekord hält die Italienerin Valentina Greggio mit 247,083 km/h, schnellster Mann auf zwei Latten ist der Italiener Ivan Origone (ITA) mit 254,958 km/h. Beide Bestmarken wurden vor drei Jahren in Vars erzielt.

Nici Schmidhofer absolvierte ihr erstes Speedski-Training für die "Mission 200" am Montag in Andorra. Wegen Schlechtwetters musste das zweite Training am Dienstag gestrichen werden. Der Speedski-Tross brach die Zelte frühzeitig hab und begab sich nach Frankreich.

"Das Premieren-Training war auf alle Fälle interessant, es war zwar sehr unruhig, aber die ersten Fahrten waren schon mal sehr lässig. Ich habe mich auf 150 – 160 km/h herangetastet, das hat sich schon mal ganz gut angefühlt" sagte die Steirerin.

Schmidhofer ist in Vars nicht die einzige Hoffnung am Start. Mit Klaus Schrottshammer ist auch Österreichs schnellster Mann auf Skiern dabei. Der 39-jährige Steirer, zweifacher Speed-Weltcup-Gesamtsieger, war 2016 in Vars bereits mit 248 km/h unterwegs.

Die Chabriere-Piste in Vars (Département Hautes-Alpes) gilt als die schnellste der Welt. 98 Prozent weist das Gefälle auf der 1.220 Meter langen Strecke zu Beginn auf. Bis zur Messstelle werden 495 Höhenmeter absolviert. Zum Vergleich: die steilste Stelle der Streif in Kitzbühel, die Mausefalle, weist ein Gefälle von 85 Prozent auf. (honz, 22.3.2019)