Batterienwechsel in der Schwerelosigkeit: Astronauten auf Außeneinsatz

Anne McClain und Nick Hague aus der ISS ausgestiegen

Moskau/Houston – Zwei Crew-Mitglieder der ISS sind für wichtige Wartungsarbeiten zum ersten Außeneinsatz des Jahres aus der Internationalen Raumstation ausgestiegen. Anne McClain und Nick Hague, beide aus den USA, sollen bei dem sechseinhalb Stunden dauernden Einsatz ältere Batterien gegen stärkere Lithiumionen-Batterien an der Außenwand austauschen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Für beide Astronauten ist es der erste Außeneinsatz in ihrer Karriere. Für McClain wird allerdings umgehend der nächste folgen: In der kommenden Woche soll sie mit ihrer US-Kollegin Christina Koch für einen Einsatz aussteigen, der ein Stückchen Raumfahrtgeschichte schreiben wird: Noch nie zuvor in der 20-jährigen Geschichte der ISS wurde ein Einsatz von zwei Frauen gemeinsam ausgeführt.

Derzeit leben und forschen in der Schwerelosigkeit neben den drei US-Amerikanern auch die Russen Oleg Kononenko und Alexej Owtschinin sowie der Kanadier David Saint-Jacques. (APA, red, 23. 3. 2019)