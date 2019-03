Saoirse Ronan in "Wo ist Hanna?": TV-Tipps am Samstag, 23. März

Wer ist Hanna? (Hanna, USA/D/GB 2011, Joe Wright) Die 15-jährige Hanna verbrachte bisher ihr ganzes Leben in der eisigen Wildnis des Polarkreises. Hier hat sie ihr Vater Erik völlig abgeschieden von der Welt für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner ehemaligen Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler (Cate Blanchett), rächen, die ihre Mutter ermordete. Saoirse Ronan brilliert als geheimnisvoller Todesengel. Bis 1.05, Sat1

Unter Büchern – Die Buchmesse Leipzig 2019 Katrin Schumacher trifft Autorinnen und Autoren, die sich bei der Leipziger Buchmesse präsentieren. Was bewegt die Künstlerinnen und Künstler, was treibt sie an, wie entsteht ihre Literatur? Befragt werden Jörg-Uwe Albig, Daniela Krien, Kat Menschik, Albert Ostermaier und Marion Brasch. Bis 23.30, 3sat

Urlaub auf Rädern – Von Wohnwagen- Veteranen und Luxuslinern Die Nachfrage nach Wohnmobilen ist ungebrochen. Die Doku von Beate Bastian und Reinhold Erz blickt zurück auf die Geschichte des Reisens im Wohnmobil von den Anfängen bis heute und spürt der Faszination Campen nach. Warum tun sich so viele Menschen diese Art von Reisen an? Bis 21.50, SWR

Jobs – Die Erfolgsstory von Steve Jobs (USA/CH 2013, Joshua Michael Stern) Regisseur Joshua Michael Stern konzentriert sich in seiner Film-Biografie über den kalifornischen Unternehmer, Apple -Gründer und Visionär Steve Jobs auf die Jahre von 1974 bis zur definitiven Rückkehr zu Apple im Jahr 1997. Ashton Kutcher überzeugt in der Rolle des Steve Jobs, Josh Gad spielt Jobs Kollegen und Freund Steve Wozniak. Bis 22.30, Servus TV

Gewalt und Kannibalismus – Tatorte in der Jungsteinzeit Die Dokumentation erzählt über eine dunkle Epoche der Menschheitsgeschichte. Sie zeigt das Leben und den Niedergang der Kultur unserer Vorfahren in der Jungsteinzeit. Neue Fakten enthüllen das Rätsel, wie es mit der Sesshaftwerdung zu Feindschaft und Massaker kommen konnte. Bis 21.05, Arte

Schwartz & Schwartz: Der Tod im Haus Andi Schwartz (Devid Striesow) schlägt seinem Bruder Mads (Golo Euler) vor, mit ihm als Privatdetektiv zu ermitteln. Mads steckt in Geldschwierigkeiten, da kommt ihm dieser Vorschlag gerade recht. Gemeinsam suchen sie Beweise gegen einen zwiespältigen Unternehmer und stechen in ein Wespennest. Bis 21.45, ZDF

Bürgeranwalt Themen: Fäkalien in der Donau. / Protest gegen die Verbauung am Wilheminenberg. / Nachgefragt: Kritik an der Mathematik-Matura.

Radiotipps für Samstag:

PODCAST

Falter-Radio: Anna Goldenberg spricht über Kunstrestitution. Bei ihr zu Gast ist Weltmuseum-Chef Christian Schicklgruber. falter.at/radio

9.05 FEATURE

Hörbilder: Landraub in Brasilien Rund 1500 Menschen wurden in zwei Jahrzehnten in Landkonflikten ermordet, hat die kirchliche Pastoralkommission für das Land der brasilianischen Bischofskonferenz erhoben. 71 Morde waren es im Jahr 2017, die weltweit höchste Zahl. Ein Feature von Johann Kneihs über Landarbeiter, Kleinbauern und Vertriebenen in Brasilien. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: Frauenpower in Burg- und Akademietheater Christiane von Poelnitz und Katharina Lorenz sind diesmal zu Gast im Radiokulturhaus bei Renate Burtscher. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) spricht mit Michael Fröschl. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Medea Hörspiel nach Euripides, in der Übersetzung von Paul Martin. Für Ö1 hat Helmut Peschina den Text bearbeitet: "Mein Anliegen war es, die Hörspielfassung dieses antiken, immerwährend gültigen Stoffes sprachlich und sprechrhythmisch in eine zeitgenössische Form zu bringen, ohne das Archaische der euripideischen Tragödie zu verlieren." Bis 15.00, Ö1

17.05 FEATURE

Diagonal: My home is my bubble. Leben

in der Blase Medien- und Politikwissenschafter, Historiker und Soziologen treibt derzeit die Frage an, wie entstandene Kulturkluften wieder zu schließen sind. Anschließend folgt Diagonals Feiner Musiksalon. Bis 19.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 23.3.2019)